أزمة كورونا تثقل كاهل الباحثين عن الرزق في مصر

يقول ياسر ناجي وهو يجلس القرفصاء مع آخرين من عمال اليومية الباحثين عن عمل تحت أحد الجسور في القاهرة إنه ينتظر منذ أسبوعين فرصة للعمل في أحد مواقع البناء حتى يتمكن من إطعام إسرته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، كما أشارت إلى وفاة 9 حالات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها و94 حالة وفاة.

وتضررت مصر بشدة، مثل دول أخرى، من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف صناعة السياحة الحيوية ودفع السلطات إلى إغلاق المطارات والمطاعم والشركات والمتاجر وفرض حظر تجوال ليلي.

واعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة قيمتها 100 مليار جنيه (ستة مليارات دولار) لاحتواء التداعيات الاقتصادية.

وتضمنت الإجراءات دفع مرتبات العاملين الذين اضطر أصحاب الأعمال إلى صرفهم وكذلك دفع مبلغ 500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة التي تشمل غير المسجلين في قوائم التأمينات الاجتماعية.

وتوضح دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية في 2018 أن ثلثي قوة العمل في مصر من العمالة غير المنتظمة ويقول محللون إن محاولة صرف مبالغ استثنائية لغير المسجلين يمثل تحديا كبيرا.

وقال ناجي البالغ من العمر 48 عاما وهو يجلس بجوار أدواته في حي السيدة عائشة بالقاهرة "عندي خمسة أطفال في المدارس ولم أعمل منذ 16 يوما". وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على المساعدة لكنه لم يتسلم أي أموال.

وقبل الأزمة كان ناجي يحصل على 150 جنيها يوميا لكنه يقول الآن إنه يضطر للاقتراض لإطعام نفسه.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان لقناة تلفزيونية محلية إن الدولة تحاول بقدر الإمكان اجتياز الظروف الحالية وإنها لن تتجاهل أحدا سواء من أصحاب الأعمال أو من العمال.

ولمساعدة العمالة غير المنتظمة بدأت الحكومة نظاما على الإنترنت لتقديم طلبات الحصول على الإعانة الشهرية. ويحق لعمال البناء وعمال الموانئ والبحارة وعمال المناجم وغيرهم طلب الإعانة.

وقال سعفان إن 1.5 مليون عامل سجلوا أنفسهم حتى الآن. ويقدر البنك الدولي أن قوة العمل في مصر قوامها 30 مليون عامل تقريبا.

وقال عدد من العمال لرويترز إنهم لم يكتشفوا حتى الآن كيفية التقدم بطلب أو أنهم في انتظار الموافقة على طلباتهم.

وقال خالد إبراهيم (58 عاما) الذي يعمل في مقهى أغلق أبوابه "قدمت طلبا … وقالوا لي تعالى استلم المبلغ بعد يومين. وجئت بعد يومين وقالوا لي ارجع بعد أسبوع".

وأضاف وهو يقف مع 15 آخرين في أحد مكاتب البريد "أنا محتاج أدفع الإيجار لكني لا أستطيع".

وقال متحدث باسم وزارة القوى العاملة إن طلبات العمال ستتولى لجنة تقييمها برئاسة رئيس الوزراء لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الإعانة.

وأضاف أنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على استكمال إجراءاتها بدأت جمعيات أهلية تفحص طلبات الإعانة المقدمة لها وأنه تمت الموافقة بالفعل على عدة آلاف من الطلبات. ولم يتسن الاتصال به للتعليق على حالة إبراهيم.

مصاعب جديدة

أصبحت تداعيات الوباء جلية.

ففي العادة يمثل قطاع السياحة المصري نسبة تقدر بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير أن الفنادق والمواقع السياحية أغلقت بما في ذلك منطقة أهرامات الجيزة، وذلك للمرة الأولى فيما تعيه الذاكرة.

ويقول محللون إن مصاعب جديدة تلوح في الأفق مع تطبيق دول خليجية يعمل بها ملايين المصريين قيودا على الحركة، وهو ما قد يقلل بشكل حاد التحويلات النقدية من العاملين في الخارج.

وتبلغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج 25 مليار دولار سنويا يقدر أن أغلبها من دول الخليج.

وقال تيموثي قلدس الباحث الزميل غير المقيم بمعهد التحرير للسياسة في الشرق الأوسط "مصر تواجه تحديا هائلا في محاولة إبقاء السكان في البيوت. فكثير من الأشغال لا يمكن أداؤها عن بعد كما أن ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولارين يوميا".

وقلص حظر التجوال ساعات العمل لمن مازالوا يعملون في وظائف كما أن من يعملون في الخدمات الحكومية لا يمكنهم زيادة دخلهم بالعمل في أشغال إضافية مثل قيادة سيارات الأجرة ليلا مثلما اعتادوا.

وقال خالد العناني وزير السياحة إن الفنادق وشركات السياحة تتلقى الدعم وإنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس آذار. وحذر من أن الاستغناء عن العمالة مخالف للقانون.

ويقول محللون إنه ربما يكون من الصعب الالتزام بذلك لأن بعض المرشدين السياحيين أو باعة التذكارات الجائلين ليس لهم عقود عمل.

وقال سعفان إن المبالغ الاستثنائية التي ستصرف للعمالة المنتظمة الذين استغنى عنهم أصحاب الأعمال سيستفيد منها 900 ألف عامل في قطاع السياحة وحده.

وقال أصحاب متاجر للتذكارات في سوق خان الخليلي التاريخي في القاهرة إنهم لم يشهدوا أياما بهذا السوء حتى خلال الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك في 2011.

ولم يشاهد مراسلون لرويترز أي زوار أثناء زيارتين إلى السوق التي تجتذب في العادة المصريين لتناول الشاي في مقهى الفيشاوي الشهير المغلق الآن.

وقال عمرو عادل الذي يبيع الحلي والشالات وملابس الرقص في متجر صغير "عندي أربعة أولاد ودخلي حوالي 150 جنيها في اليوم وإذا بقيت في البيت يوم أو يومين أو ثلاثة … فمن أين آتي بالمال؟".

وأضاف أنه لم يتقدم بطلب للحصول على الإعانة لأنه لا يعرف السبيل إلى ذلك.

مصر تحظر الأنشطة الجماعية في رمضان

قال بيان حكومي إن مصر ستحظر أي تجمعات دينية عامة خلال شهر رمضان الذي يبدأ في غضون أسبوعين تقريبا، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أن مصر ستحظر أي تجمعات وإقامة موائد الإفطار الجماعية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الجماعية.

وأضافت الوزارة أن الحظر سيُطبق أيضا على عزلة الاعتكاف في المساجد التي يقضي فيها بعض المسلمين الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان في المساجد للصلاة والتأمل.

وبحسب حصيلة رويترز، سجلت مصر ما يزيد على 1300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 80 حالة وفاة.

وسيبدأ شهر رمضان في 23 أبريل نيسان تقريبا اعتمادا على رؤية الهلال في بداية الشهر.

وأمرت مصر الشهر الماضي بالفعل بإغلاق المساجد والكنائس.