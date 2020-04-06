دراسة أمريكية: لا إصابات بكورونا بسبب التسوق

لخص موقع أخبار طبية توصيات عدد من الخبراء للحماية من بفيروس كورونا، لاسيما أن "كل الطرق تؤدي لالتقاط الفيروس" في المنزل وخارجه، لكن ما الاحتياطات المثلى من دون تهوين ولا تهويل؟

ونقل موقع "ويب إم دي" عن أستاذ الأمراض المعدية في جامعة ييل جوزيف فينيتز قوله "لم أر ذرة واحدة من الأدلة على أن تسوق البقالة أو الصحف أو الطرود تسبب في إصابة شخص ما".

واستدرك فينيتز أن ذلك قد يحدث، محذرا من المبالغة في الاحتياطات تجاه التسوق ومشيرا إلى أن "الذعر الصحي" الزائد قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وحث أستاذ الأمراض المعدية على البقاء في المنزل قدر الإمكان والمداومة على غسل اليدين واستخدام المطهر بشكل متكرر، والمحافظة على مسافة 6-8 أقدام من الآخرين عند الخروج، إضافة لرش أو مسح أسفل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

كما أورد الموقع عن مدرسة شان للصحة العامة، توصيات شاملة كتعقيم المنزل وغسل اليدين عند العودة وبعد لمس أكياس البقالة، مشيرة أن نصف عمر الفيروس على معظم الأسطح قصير نسبيا.

وأكد خبراء لموقع "ويب ميديكال" أن التنظيف أثناء الحجر الصحي مهم، وفي حال وجود مريض بالمكان لا بد من تنظيف الأسطح المعرضة للمس دوما كمقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.

الطعام وكورونا

وللتعامل مع الطعام بأمان، لا نحتاج إلى غسل كل تفاحة بماء صابون لمدة 20 ثانية، كما تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام الصابون على الأطعمة.

وأضاف الموقع أنه يمكن لفيروس كورونا أن يبقى في الأطعمة المجمدة، موضحا أنه "إذا كنت قلقا بشأن تلك البيتزا، فإما أن تمسح الصندوق قبل وضعها، أو انقل البيتزا إلى وعاء مختلف".

وأشار الموقع إلى أهمية طهي الطعام على الأقل عند 160 فهرنهايت "إذا كنت قلقًا مع أنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس عبر الأطعمة".

وذكر الموقع أنه عند طلب طعام من الخارج ينبغي غسل اليدين أولا ثم نقل الطعام إلى أطباقك الخاصة والتخلص من الوعاء.

احتياطات العودة

ويرى الموقع أن شراء البقالة أفضل عبر الإنترنت، وإذا كان عليك الخروج فالتزم التعقيم والتباعد مع الأفراد، "وعند العودة من الخارج لا يجب عليك خلع ملابسك ولا رش الجزء السفلي من حذائك أو الاستحمام على الفور، إلا إذا كنت طبيبا في قسم الطوارئ، المهم اغسل يديك".

وعن القفازات والقناع الواقي، يقول الموقع إن "الفيروس لا يصيب الناس من خلال الجلد، القفازات تمنح الناس إحساسا زائفا بالأمان، ربما تذكرك بعدم لمس وجهك، وربما لا تحتاج إلى قناع أيضا".

المصعد والحيوانات

وأما المصاعد فإن الدرج مفضل عليها ما لم يكن كبيرا جدا، إذ من المستحيل عمليا ممارسة التباعد الاجتماعي، كما لا تستخدم إصبعك للضغط على الأزرار، استخدم شيئًا مثل القلم.

ويذكر الموقع أن "جميع الحيوانات لديها فيروسات خاصة بها لكنها ليست معدية للناس، وعموما من الجيد دائما الاستمرار في غسل يديك بعد مداعبة حيوان".