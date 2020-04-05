شاهد: هل تلاعبت منظمة الصحة العالمية بالحقائق عن جائحة كورونا؟

استضاف برنامج "مع الحكيم" الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، للحديث عن تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وتناولت هاريس عملية استمرار انتشار الفيروس، وعدم وضوح الرؤية بخصوص نهاية هذه الجائحة التي تخيف الناس وتؤثر في صحتهم وطريقة حياتهم ومصدر رزقهم. كما أجابت على كثير من الأسئلة التي تدور بشأن جائحة كورونا.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم مسجلا إصابات بلغت أكثر من مليون و245 ألفا حتى مساء الأحد، تعافى منهم أكثر من 259 ألفا وقضى منهم أكثر من 68 ألفا آخرين، بحسب موقع وورلد ميترز.