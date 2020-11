كورونا: غضب مغربي من تصريح طبيب فرنسي اعتبر الأفارقة "حقل تجارب" (فيديو)

وجهت أوساط إعلامية وحقوقية مغربية، السبت، انتقادات إلى طبيب فرنسي اعتبر القارة الإفريقية "حقل تجارب" لاكتشاف لقاحات ضد فيروس كورونا.

اعتبر الطبيب جون بول ميرا، الأربعاء الماضي، في تصريح لقناة "LCI" الفرنسية، القارة الأفريقية حقل تجارب لاكتشاف لقاحات لكورونا، في إجابته سؤالا عن "إمكانية تجريب اللقاح في أفريقيا على غرار تجارب سابقة".

وردا على ذلك، بثت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت، مقالا بعنوان "احتقار أفريقيا لم يعد بالشيء المقيت في فرنسا".

وجاء في المقال: "3 أيام بعد الإهانات التي وُجهت للأفارقة بشكل مباشر على إحدى قنواتها التلفزيونية، لا يبدو أن فرنسا، وباستثناءات قليلة، مهتمة للأمر، ولو من باب التعاطف مع مواطنيها الذين هم من أصول أفريقية".

وتابع المقال: "منذ بث هذا الحوار المستفز، لم يصدر أي رد فعل رسمي أيا كان نوعه، ويبدو أنه في فرنسا يتم الخلط بين حرية التعبير وحرية السب والقذف".

وأعلن "نادي المحامين بالمغرب" (تجمع للمحامين) اعتزامه التقدم بشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد الطبيب المذكور.

وقال النادي عبر صفحته على فيسبوك إنه "قرر المتابعة القضائية ضد الطبيب الفرنسي، وهو رئيس قسم الطوارئ في مستشفى (كوشان) بباريس، بسبب تصريحاته حول تجريب لقاح كورونا بأفريقيا".

وتفاعلا مع القضية ذاتها، أعرب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم العارم ورفضهم تصريحات الطبيب الفرنسي "العنصرية". واعتبروا أنها تدل على الفكر الاستعماري القائم لدى بعض الأوربيين.

وأبدى الإعلامي المغربي نعمان اليعلاوي استغرابه مما صدر عن الطبيب الفرنسي.

وقال اليعلاوي عبر فيسبوك: "أستغرب تصريح الطبيب الفرنسي الذي اعتبر القارة الأفريقية حقل تجارب لاكتشاف لقاحات لكورونا".

وأضاف: "للأسف هذه حقيقة الفكر الاستعماري الذي ما زال يعشش في عقول بعض الأوربيين، وأكثرهم من النخبة الفكرية والسياسية الفرنسية".

يذكر أن تصريحات الطبيب الفرنسي أثارت انتقادات عربية وعالمية واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من النشطاء "عنصرية ومقززة".

ومن أبرز من انتقد تلك التصريحات، لاعب كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، حيث قال الخميس، على حسابه على تويتر: "أفريقيا ليست مختبر تجارب، إنني أدين بشدة هذه العبارات المهينة والعنصرية".

وأضاف دروغبا، أن اعتبار الأفارقة فئران تجارب أمر "مثير للاشمئزاز"، مشددا على ضرورة حماية القادة في القارة السمراء لمواطنيهم.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020