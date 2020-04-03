كيف تعايش قادة العالم مع إجراءات عزلهم بسبب فيروس كورونا؟

اضطر أبرز قادة العالم إلى تغيير عاداتهم مع انتشار فيروس كورونا بين حجر صحي طوعي أو إلزامي أو العمل من بعد أو حتى عقد اللقاءات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة والخروج بشكل نادر.

أنغيلا ميركل

أنهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ 14 يوما في منزلها ببرلين وعادت إلى مقر المستشارية بعد إجراء ثلاثة فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجتها سلبية. وستواصل إدارة البلاد عبر لقاءات الدائرة التلفزيونية المغلقة.

في 22 من مارس/آذار قررت المستشارة البالغة من العمر 65 عاما وضع نفسها في الحجر الصحي بعدما تواصلت قبل يومين من ذلك التاريخ مع طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قد سمحت بتصويرها في سوبرماركت مع مشترياتها المؤلفة من أربع زجاجات نبيذ وربطة من أوراق المرحاض لتندد بالمبالغة في الشراء.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (غيتي)

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد، في حجر صحي في داونينغ ستريت منذ إعلان إصابته في 27 من مارس/آذار مع عوارض خفيفة.

وأعلن الجمعة، تمديد حجره الصحي لأكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية، إلى حين عدم المعاناة من أي عوارض للمرض. وصديقته الحامل كاري سيموندز لا تعيش معه في هذه الفترة.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS. We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 1, 2020

وبث جونسون على تويتر أشرطة فيديو يظهر فيها وهو يحاول "طمأنة" مواطنيه إلى أنه على "اتصال مستمر" مع وزرائه والسلطات الصحية حول إدارة أزمة الوباء في البلاد.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus. You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 3, 2020

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

جاستن ترودو

يدير رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شؤون البلاد من على بعد من مقر سكنه الرسمي في ريدو كوتاج في أوتاوا منذ أن أعلنت إصابة زوجته صوفي غريغوار بالمرض في 12 من مارس/آذار.

ويخرج يوميا عند الساعة 11,15 ليعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه الإجراءات الجديدة ويعرض تطورات وضع عائلته.

وأوضح انه لا يعاني من أي عوارض.

وعلق ترودو كل مشاريع السفر، ولم يظهر أبدا بشكل علني واضعا قناعا واقيا.

وتعافت زوجته رسميا في 28 من مارس/آذار ومنذ ذلك الحين أخذت أولادهما الثلاثة إلى المنزل الصيفي لرؤساء الوزراء في كندا.

ويواصل ترودو، وهو الآن فرد العائلة الوحيد في ريدو كوتيدج، العمل من بعد ليكون مثالاً لمواطنيه الذين يطلب منهم يوميا البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قرر العمل من منزله كإجراء وقائي فيما تخضع زوجته لفحص فيروس كورونا

دونالد ترمب

الرئيس الأمريكي الذي أجرى فحصين للكشف عن كورونا المستجد جاءت نتيجتهما سلبية، ألغى عدة لقاءات ضمن حملته الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.

وباستثناء زيارة سريعة إلى قاعدة بحرية في فرجينيا، فإنه بقي في واشنطن وخصوصا في البيت الأبيض.

ويعقد دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا يوميا يتابعه بشكل مباشر ملايين الأشخاص.كما يكتب تغريدات ويظهر في مقابلات على شبكة فوكس نيوز.

فلاديمير بوتين

فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العمل من بعد من مقره في نوفو-أوغاريفو قرب موسكو.

ويقوم بانتظام بفحوصات طبية أيضا وكذلك الأشخاص المقربون منه وهو في صحة جيدة بحسب الكرملين.

وأثيرت مخاوف حول صحته، الثلاثاء، بعد الإعلان عن إصابة كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا والذي التقاه في الآونة الأخيرة.

وخلال زيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة لهذه المستشفى، صافح بوتين كبير الأطباء قبل أن يرتدي اللباس الواقي لزيارة المرضى المصابين بكوفيد-19.

والأربعاء ظهر على التلفزيون وهو يعقد أول اجتماع مع حكومته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

إيمانويل ماكرون

لم يخضع إيمانويل ماكرون لفحص الكشف عن المرض كما تقول أوساطه "لأنه لا يعاني من أي عوارض".

ورغم إجراءات العزل في فرنسا فان الرئيس يخرج بانتظام للقاء الطواقم الطبية والباحثين أو العمال. ويقوم بالتحية على الطريقة الهندية ولا يضع القناع الواقي في معظم الأوقات.

وفي قصر الإليزيه الذي لم يعد يحضر 90% من موظفيه، لا أحد يضع القناع الواقي بموجب التوجيهات الرسمية التي تعتبر أن ارتداء الأقنعة غير مفيد إلا بالنسبة للمرضى الذين تظهر عليهم العوارض أو للفريق الطبي.

وحسب الصحافة فإن قصر الإليزيه يضم بعض الحالات الإيجابية.

ومنذ مطلع مارس/آذار تم تطبيق التعليمات الصحية: الحفاظ على مسافة متر واحد مع الأخرين، وتعقيم مقابض الأبواب والمكاتب، واستخدام المواد المعقمة عند الدخول إلى المبنى وفي المكاتب.

ونشرت المصوّرة الرسمية للرئيس في تغريدة صورة إيمانويل ماكرون وهو يغسل يديه.

إيمانويل ماكرون

شينزو آبي

كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كثير الظهور خلال الأزمة، وصولا إلى حد التحدث عدة مرات في اليوم في البرلمان. وظهر أخيرا وهو يضع القناع الواقي ويعقد مؤتمرات صحفية متلفزة غالبية أيام نهاية الأسبوع.

جوسيبي كونتي

منذ بدء الأزمة في إيطاليا، كثف رئيس الوزراء جوسيبي كونتي مداخلاته المتلفزة لكي يعلن إجراءات جديدة من مقره الرسمي.

ونشرت صور له وهو يتحدث عبر الهاتف أو عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

يتبع كونتي ومساعدوه القواعد نفسها المفروضة في كافة أنحاء البلاد ويحترمون التباعد الاجتماعي كما أكد ناطق.

وأعلن في مارس/آذار لصحيفة "لا ريبوبليكا" أنه غير مصاب مضيفا أن أطباءه "يتابعونه عن قرب".

وذكرت صحيفة لاستامبا أن أحد حراسه الشخصيين أصيب بالمرض وأدخل المستشفى لكن مكتب كونتي أكد أنه لم يكن على تواصل معه.

منذ بدء الأزمة في إيطاليا، كثف رئيس الوزراء جوسيبي كونتي مداخلاته المتلفزة لكي يعلن إجراءات جديدة من مقره الرسمي.

شي جين بينغ

بعدما بقي بعيدا عن الأضواء عند بدء تفشي الوباء، ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى واضعا القناع الواقي في منتصف مارس/آذار حين كان كوفيد-19 في أوج انتشاره على غرار غالبية الشعب الذي يعتمد وسيلة الوقاية هذه منذ بدء الأزمة الصحية.

وإذا كان رئيس الدولة وزعيم الحزب الشيوعي الصيني، بقي في بكين باستثناء زيارة إلى ووهان (وسط) بؤرة الوباء، حين بدأ الوضع بالتحسن، فإنه بات يتنقل الآن خارج العاصمة لكي يشجع على استئناف النشاط الاقتصادي.

وتظهره التقارير المتلفزة خلال النشرة المسائية وهو بلا قناع، يجري محادثات عبر الفيديو مع مئات المسؤولين المحليين أو مع قادة مجموعة العشرين.

ولا يزال يترأس عددا من الاجتماعات وينشر مقالات في الصحافة الرسمية أو يوجه "خطابات مهمة".

من غير المعروف ما إذا كان خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

تظهر شاشة كبيرة في الشارع الرئيس الصيني شي جين بينغ يرتدي قناعًا واقيا خلال زيارته ووهان