كيف تعايش قادة العالم مع إجراءات عزلهم بسبب فيروس كورونا؟

اضطر أبرز قادة العالم إلى تغيير عاداتهم مع انتشار فيروس كورونا بين حجر صحي طوعي أو إلزامي أو العمل من بعد أو حتى عقد اللقاءات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة والخروج بشكل نادر.

أنهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ 14 يوما في منزلها ببرلين وعادت إلى مقر المستشارية بعد إجراء ثلاثة فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجتها سلبية. وستواصل إدارة البلاد عبر لقاءات الدائرة التلفزيونية المغلقة.

في 22 من مارس/آذار قررت المستشارة البالغة من العمر 65 عاما وضع نفسها في الحجر الصحي بعدما تواصلت قبل يومين من ذلك التاريخ مع طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قد سمحت بتصويرها في سوبرماركت مع مشترياتها المؤلفة من أربع زجاجات نبيذ وربطة من أوراق المرحاض لتندد بالمبالغة في الشراء.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد، في حجر صحي في داونينغ ستريت منذ إعلان إصابته في 27 من مارس/آذار مع عوارض خفيفة.

وأعلن الجمعة، تمديد حجره الصحي لأكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية، إلى حين عدم المعاناة من أي عوارض للمرض. وصديقته الحامل كاري سيموندز لا تعيش معه في هذه الفترة.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.

We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives.

