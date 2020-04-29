عبدالله العودة للجزيرة مباشر: بثكم لبرامج والدي رسالة قوية للسجان

اعتبر العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، اهتمام الجزيرة مباشر ببث برامج والده في رمضان، درسًا بأن السجن ومحاولات الكبت والقمع لا يميت الأفكار بل يزيدها قوة وضراوة.
وتبث قناة الجزيرة مباشر طيلة أيام شهر رمضان المبارك مختارات من دروس الشيخ سلمان العودة والمعتقل حاليا في السجون السعودية منذ 10 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددًا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد.
وقال عبد الله العودة في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إن النيابة السعودية ما زالت حتى اللحظة تطالب بإعدام الشيخ ورفاقه، وإن موعد جلسة والده القادمة مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
كشف عبد الله العودة أن والده لا يزال في عزل انفرادي في سجن الحائل بالرياض منذ فترة طويلة، من قبل تفشي كورونا، وغير مسموح له بالزيارات العائلية، لافتًا إلى أن وضع سجن الحائل سيء جدًا، حيث العزل الكامل لكل المساجين عن بعضهم البعض، حتى قبل فرض الحجر الصحي.
وفيما يتعلق بالتواصل مع الأهل، قال إن الزيارات الآن غير متاحة في فترة الحجر الصحي، فطريقة التواصل الوحيدة تتم عن طريق الجوال، وحتى هذا الاتصال أصبح شحيحًا جدًا لا يتعدى دقيقة أو دقيقتين بحد أقصى.
وبالنسبة للمحاكمات، قال العودة إن كل المحاكمات بشكل عام متوقفة طوال فترة الحجر الصحي، ومؤجلة إلى أجل غير معلوم، كما لا يوجد بالأساس تحديد موعد للجلسة القادمة.
وتابع "لكن مطالب النيابة البشعة بتطبيق حكم الإعدام لا تزال قائمة ولم يتغير إجرائيًا بشكل كبير أي شيء فيما يتعلق بهذا المجال".
أجاب عبدالله العودة بالقول، إن الوالد عادة في رمضان يكاد يقسم الوقت إلى 3 أقسام:
#العودة_في_رمضان : "واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف" ..فما هي القصة وأين تقع الأحقاف " .الحلقة كاملة الساعة 5:30 عصرا بتوقيت الدوحة على شاشة الجزيرة مباشر#سلمان_العودة pic.twitter.com/NvBpN6Tqql
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2020
وعن ذلك يقول عبدالله العودة، إنه تلقى بكل فرح وسرور هذا الاهتمام ببث تراث الوالد وبرامجه خصوصًا البرامج الرمضانية وبثها عبر قناة الجزيرة مباشر.
وأضاف "أعتقد أن الدرس في هذا الإطار هو أن السجن ومحاولات الكبت والقمع والاضطهاد لن يقضي على الدعوات ولا يميت الأفكار بل يزيدها ضراوة وقوة ويعطيها دفعة للمقاومة، ويعطيها وقودًا لأجل حياة أكثر وحياة أكبر أطول بإذن الله".
وأكد العودة أنه لا يمكن للدعوات أبدًا أن تقف عند حاجز السجن أو قضبان الحديد، بل هذه الدعوات لأنها مؤلفة من نفس وروح وكلمات فهي تتجاوز حدود الزمان والمكان إلى الناس وتصل إلى أرواحهم، ومثل هذه الكلمات الحرة التي صدح بها الوالد على مر تاريخه، لا يمكن لها إلا أن تعيش حرة بإذن الله، "فشكرًا للجزيرة مباشر".
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