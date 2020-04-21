تقرير: مكالمة غاضبة بين بوتين وابن سلمان وراء حرب النفط

نقل تقرير لموقع "ميدل إيست آي" عن مصادر أن مكالمة بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي بشأن خفض إنتاج النفط، تحولت إلى "مباراة في الصياح"، قبل أن تقرر الرياض إغراق السوق بالنفط.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين على إطلاع على المكالمة قولهم إن الخلاف هدد بالقضاء على أشهر من الانفراج بين البلدين، والتي تم خلالها الاتفاق على صفقات ضخمة من الأسلحة.

وقال التقرير إن المكالمة جرت قبل اجتماع مجموعة "أوبك بلس" في مارس/ آذار الماضي، والذي فشل فيه منتجو النفط الرئيسيون في الاتفاق على اتفاق بشأن خفض الإنتاج على الرغم من انخفاض الطلب العالمي نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ولي العهد السعودي كان عدوانيا جدا خلال الاتصال وهدد الرئيس الروسي بأنه إذا لم يتم الاتفاق خلال الاجتماع، فإن السعودية ستبدأ حرب أسعار.

وأضاف المسؤول أن "المحادثة كانت شخصية للغاية. وأنهما تبادلا الصراخ. ورفض بوتين الإنذار وانتهت المكالمة بشكل سيئ".

وحسب مصدر آخر تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته، اتصل ولي العهد السعودي بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأبرز مستشاريه والذي يوصف بأنه "أهم مدافع عن الأمير داخل البيت الأبيض"، قبل المكالمة العدوانية مع بوتين.

وقال المصدر إن الحديث مع بوتين "حظي بمباركة ترمب من خلال كوشنر"، موضحا أن "كوشنر لم يطلب من محمد بن سلمان القيام بذلك، لكن كوشنر علم بذلك ولم يعترض عليه".

وفيما تراجعت أسعار النفط بعد فشل اجتماع أوبك وروسيا ودول أخرى في الاتفاق على اقتراح بخفض نحو 1.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط، أشارت تقارير عن الاجتماع إلى أن السعودية حاولت إجبار روسيا.

وفي البداية، أشاد الرئيس الأمريكي ترمب بانهيار أسعار النفط، ورأى فيه فرصة لملء خزانات الاحتياطي الأمريكي بالنفط الرخيص، قائلا "سنقوم بملئها حتى القمة، ونوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب من الأمريكيين، ونساعد صناعة النفط لدينا [وتعزيز] هذا الهدف الرائع، الذي حققناه ولم يكن أحد يعتقد أن من الممكن تحقيقه، وهو الاستقلال والاكتفاء في مجال الطاقة".

لكن البيت الأبيض عكس اتجاهه بعد ذلك، بعد احتجاجات من منتجي النفط الأمريكيين، الذين استثمر الكثير منهم في استخراج النفط الصخري الأكثر تكلفة، والذي يجب بيعه بأسعار أعلى بكثير من أجل تغطية التكلفة.

دبلوماسية هادئة

وتسبب الخلاف السعودي مع بوتين بشأن إنتاج النفط في نهاية أشهر من الدبلوماسية الهادئة بين موسكو والرياض، والتي بدأت عندما استغل بوتين عدم رد ترمب على الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على محطتين لفصل الغاز تابعتين لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي تصريحات في العاصمة التركية أنقرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد اجتماع مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، عرض بوتين بيع أنظمة دفاع الجوي روسية إلى السعودية.

وقال بوتين: "نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للسعودية، وسيكون على القيادة السياسية في المملكة اتخاذ قرار حكومي حكيم، كما فعل قادة إيران بشراء منظومة "إس-300" (للدفاع الجوي) وكما فعل الرئيس أردوغان بشراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي "إس-400 تريومف" من روسيا".

وكشفت مصادر لموقع "ميدل إيست آي" في منتصف يناير/ كانون الثاني أن السعودية قررت من حيث المبدأ شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "بانتسير".

وقال مسؤول للموقع "لم يوقعوا أي عقود. قرروا شراء النظام، لكنهم وضعوا بعض الشروط. يريد السعوديون تصنيع جزء من النظام الروسي في المملكة. كانوا جادين بشأن النظام. حدث هذا بعد ثلاثة أشهر من الهجوم على أرامكو".

وتم الكشف عن نظام الصواريخ الروسي الجديد نسبيا في عرض لوزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من العام الماضي. وقالت الوزارة إن النظام مصمم لحماية (منشآت) البنى التحتية العسكرية والصناعية-العسكرية الصغيرة، والاشتباك مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

حلقة الوصل

كان حلقة الوصل في هذه المفاوضات هو كيريل دميترييف أحد المقربين من الرئيس الروسي بوتين ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال ديمترييف لشبكة "سي إن بي سي" إن روسيا لا تحاول ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ديمترييف: "في الحقيقة نحن لا نتحدث عن الشراكات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وما نقوم به ليس ضد الولايات المتحدة. في الواقع نبني شيئا إيجابيا للغاية".

وأضاف: "نبني شيئا يساعد الاقتصاد السعودي والاقتصاد الروسي، ونبني الصداقة بين بلدينا".

وقال ديمترييف: "كان لدينا الكثير من الاختلافات خلال العهد السوفيتي. كان لدينا الكثير من الاختلافات بشأن العديد من السياسات في الشرق الأوسط. لكن يمكنني الآن أن أبلغكم أننا حققنا اختراقا وهذا إنجاز كبير لأن الرئيس بوتين والملك سلمان والآن ولي العهد محمد بن سلمان اعتقدوا أن من الممكن التقريب بين روسيا والسعودية".

وهناك شراكات استثمارية بين صندوق الاستثمار الروسي مع صندوقين للثروة السيادية في السعودية، وهما صندوق الاستثمارات العامة والذي يرأسه محمد بن سلمان والهيئة العامة للاستثمار.

كما أن لشركة أرامكو السعودية استثمارات في شركة "نوفوميت" الروسية للنفط. وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضخت السعودية استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار من إجمالي استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار تعهدت بها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الروسية.

وكان من المخطط الإعلان عن مزيد من الاستثمارات المتبادلة الأخرى قبل الخلاف بشأن النفط.