تقرير: السعودية تدفع ثمنا باهظا في حرب النفط مع روسيا

قالت السعودية إنها تراقب "عن كثب" أوضاع سوق النفط، مؤكدة استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية غداة انهيار أسعار النفط بشكل غير مسبوق.

ويأتي إعلان السعودية غداة انهيار تاريخي لأسعار الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، كما تراجع سعر خام برنت، الثلاثاء، إلى ما دون 19 دولارا، وهو المستوى الادنى منذ عقدين.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار المليارات من البشر على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجراء حرب أسعار بين روسيا والسعودية انتهت باتفاق على خفض الإنتاج الاسبوع الماضي.

وتوصلت مجموعة "أوبك +" التي تضم دول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاءها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمهم روسيا، الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينص على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا خلال الشهرين القادمين.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تسبب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الدول المنتجة للنفط خارج التحالف بخفض إضافي بنحو 3,7 ملايين برميل يوميا.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن السعودية ربما تكون قد فازت في حرب أسعار النفط مع روسيا، لكن استراتيجية المملكة ساهمت بحسب خبراء في انهيار أسعار الخام.

وزادت السعودية، عضو منظمة الدول المصدرة "أوبك"، من إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في مارس/ آذار و إبريل/ نيسان وعرضت تخفيضات كبيرة ردا على رفض روسيا خفض صادراتها لرفع الأسعار.

وتسببت الخطوة بتراجع كبير في أسواق الطاقة حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، في وقت كانت السعودية تستعرض قوتها المالية لتؤكد أنها على النقيض من منافسيها قادرة على تحمل الأسعار المنخفضة لسنوات.

وأدى اضطراب السوق في نهاية المطاف إلى عودة روسيا والمنتجين الآخرين إلى دائرة الاتفاق، ما أدى الى صفقة تاريخية لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. لكن أسعار الخام استمرت في الانخفاض.

وقالت الخبيرة في شؤون الخليج في معهد "المجلس الأوربي للعلاقات الدولية" تشينزيا بيانكو "مع أكبر صفقة لخفض الإنتاج في التاريخ، فازت السعودية في حرب أسعار النفط"، لكن "هناك خطر كبير من أن الصفقة ضعيفة للغاية وقد تكون أتت متأخرة، ففي ظل عدم وجود إشارة الى أن أسعار النفط سترتفع بشكل مستدام، قد تكون الرياض أطلقت العنان لأمر لا تستطيع السيطرة عليه".

منع التفريغ

ويقول التقرير إن أسعار الخام الأمريكي خرجت لفترة وجيزة من المنطقة الحمراء الإيجابية، الثلاثاء، لكن الانهيار يؤكد أن الضربة التي وجهت لصناعة الطاقة ستكون طويلة الأجل.

ويلقي المشرعون الأمريكيون اللوم على السعودية، إذ يهدد الانهيار إلى دفع منتجي النفط الأمريكيين إلى الإفلاس.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كيفين كرامر إن "الانخفاض الكبير يبرز سبب وجوب عدم السماح للسعودية بإغراق السوق، خصوصا بالنظر إلى ضعف طاقتنا التخزينية".

وأضاف "في الوقت الحالي، أكبر عدد من ناقلات النفط السعودية منذ سنوات في طريقها إلى شواطئنا. في ضوء المستجدات الأخيرة، أدعو الرئيس ترمب لمنعها من تفريغ حمولاتها في الولايات المتحدة".

ولدى سؤاله عن تعليق كرامر، لمح ترمب، أمس الإثنين، إلى أنه يفكر في إمكان وقف شحنات النفط الخام السعودية القادمة إلى بلاده. وقال "لدينا بالتأكيد كثير من النفط. لذا سأنظر في ذلك".

وذهب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الآخر جيمس إنهوف إلى أبعد من ذلك، مطالبا بفرض تعريفات جمركية على النفط السعودي.

وكتب إنهوف في رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس "من الواضح أن السعوديين والروس يواصلون إغراق سوق النفط العالمية فيما أعتبره محاولة لسحق منتجي النفط والغاز الأمريكيين والاستحواذ على حصتهم في السوق".

وأضاف "أحثكم (…) على فرض رسوم جمركية على النفط المستورد من السعودية وروسيا، ومعاقبتهما على سلوكهما المدمر".

وتجاهلت السعودية هذه التصريحات، وأكدت استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية لإيجاد توازن، رغم أنها أعلنت في السابق أنها لم تعد مستعدة للعب دور "المنتج البديل" الذي يتحمل عبء استقرار الأسواق.

ثمن سياسي

وينقل التقرير عن محللين قولهم إن انهيار الأسعار ستكون له عواقب واسعة النطاق، من تراجع الإيرادات في الاقتصادات المعتمدة على الطاقة، إلى التسبب بانكماش عالمي وإعاقة مشاريع التنقيب عن النفط.

ويبدو الضرر الاقتصادي واضحا على السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي تمثل صادراتها النفطية خمس إمدادات الخام العالمية وحيث يشكل دخل النفط من 70 إلى 90 في المئة من إيراداتها العامة.

وتسجل الرياض عجزا في الميزانية في كل عام منذ آخر هبوط في أسعار النفط في عام 2014، واقترضت أكثر من 100 مليار دولار وسحبت من الاحتياطي النقدي لسد العجز.

واتفقت روسيا والسعودية على خفض إنتاجهما إلى 8.5 ملايين برميل في اليوم، لكن محللين يقولون إن مزيدا من الخفض قد يكون ضروريا إذا استمرت الأسعار في الانهيار.

وقالت بيانكو "الرياض ربما تشعر الآن بالرضا بعدما أكدت إرادتها وعززت قيادتها لسوق النفط العالمية (…) وأوضحت لموسكو أن السياسة الروسية يجب أن تتماشى مع استراتيجية النفط السعودية في المستقبل".

وأضافت "لكن الحلقة لم تنته والمخاطر عالية بالنسبة للسعودية. قد يكون هناك ثمن سياسي يجب دفعه".