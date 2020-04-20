صحيفة "لوموند" الفرنسية تستعرض الحروب الخاسرة للإمارات في الشرق الأوسط

قال تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية إن الإمارات تعيش اليوم حالة واضحة من الفشل العسكري الذريع بعد أكثر من 5 سنوات من الحروب المباشرة في اليمن وأخرى غير مباشرة في ليبيا.

وأضاف التقرير أنه سبق للصحيفة الفرنسية أن وصفت الإمارات بأنها "اسبرطة الشرق الأوسط". إذ تحتل المرتبة الرابعة كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة من (2011-2015).

وقال التقرير إن محمد بن زايد هو ولي عهد أبوظبي والرجل القوي في البلاد، الذي غالبا ما يُختزل اسمه في (MBZ) على شاكلة نظيره السعودي محمد بن سلمان (MBS).

فإنه رغم التشابه، غالبا ما يبدو محمد بن زايد، البالغ من العمر 59 عاما والذي يكبر محمد بن سلمان بـ 25 سنة، هو صاحب اليد العليا.

ويقول التقرير إن ابن زايد يحمل عداء خالصا لإيران من جهة، ولجماعة الإخوان المسلمين من جهة ثانية؛ لكن الانتكاسات التي حصدتها الإمارات في المسرحين اليمني والليبي تزيد من فشل هذه السياسية العسكرية لسيد أبو ظبي.

اعتراف بالفشل في اليمن

ويضيف التقرير أنه منذ شهر مارس/ آذار 2015، تشن كل من السعودية والإمارات حربا طاحنة على الحوثيين الموالين لإيران، الذين تمكنوا من السيطرة على اليمن بعدما أطاحوا بالحكومة المعترف بعها من قبل الأمم المتحدة. وعلى عكس السعوديين، قامت القوات الإماراتية بدور رئيسي على الأرض في عمليات طرد الحوثيين من مدينة عدن عام 2015. كما تمكنت في ربيع عام 2016 من طرد قوات تنظيم القاعدة خارج ميناء المكلا.

ورغم أن الإمارات قدمت ثمنا باهظا لهذا الحضور عندما فقدت 45 فردا من جنودها في قصف صاروخي في سبتمبر/ أيلول 2015، فإنها نجحت في فرض استراتيجيتها الخاصة على حليفتها السعودية: أولا من خلال رفض التعاون مع الإخوان المسلمين من حزب الإصلاح اليمني، الذي يحظى بمشاركة قوية في الحكومة، وثانيا من خلال دعمها انفصاليي الحراك الجنوبي، الذين يسعون إلى إعادة تأسيس دولة اليمن الجنوبي المستقل.

ويقول التقرير إن استراتيجية الإمارات في اليمن قامت على أساس تقويض سلطة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، الذي انتخب رئيسا لليمن في الاقتراع الذي شهدته البلاد في العام 2012 تحت إشراف الأمم المتحدة وبعد ثلاث سنوات أجبره الحوثيون على الذهاب إلى المنفى في العاصمة السعودية الرياض.

ويوضح التقرير أن هادي لم يتمكن من الاستقرار في عدن بسبب دعم الإماراتيين للانفصاليين.

ويضيف أن الأكثر خطورة هو أن أبو ظبي فضلت التحالف مع الميليشيات السلفية وحتى الجهادية لمواجهة الإخوان المسلمين. واعتبارا من يونيو/ حزيران 2018 ركز محمد بن زايد هجومه العسكري على ميناء الحديدة الذي يمثل المنفذ البحري الوحيد لإمداد العاصمة صنعاء وشمال البلاد بالمواد الضرورية للعيش.

ويقول التقرير إنه على الرغم من القتال العنيف الذي امتد لأشهر طويلة لم تتمكن الإمارات من اختراق الخطوط الأمامية لخصومها واضطرت لقبول وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويضيف أنه بعدما استخلص الإماراتيون العبر من هذ الفشل أعلنوا عن خفض مشاركتهم العسكرية في اليمن،ليقدموا بعد ذلك في شهر فبراير/ شباط الماضي على سحب قواتهم من اليمن، لكن ذلك لم يمنع ابو ظبي من الاستمرار في التأثير في الأزمة اليمنية من خلال أفراد القبائل التي تحميها في الجنوب.

ويقول التقرير إنه يبدو أن الانسحاب الإماراتي من اليمن ترك السعودية تواجه تحدي إنهاء النزاع في اليمن، في الوقت الي تواجه فيه حكومة عبد ربه منصور هادي الضعيفة مزيدا من المظاهرات من انفصاليي الجنوب.

الحرب الاهلية الثالثة في ليبيا

ويقول التقرير إن ليبيا شهدت ثلاث حروب أهلية منذ عام 2011، وامتدت الحرب الأولى بضعة أشهر وانتهت بالإطاحة بنظام الديكتاتور معمر القذافي.

اما الحرب الثانية والثالثة فقد اندلعتا على التوالي في العام 2014 و2019 من قبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويضيف التقرير إن محمد بن زايد انضم لحفتر دون تردد، واعتبره أفضل حصن لحماية ليبيا من نفوذ الإخوان المسلمين وحلفائهم الإقليميين.

ويقول التقرير في أغسطس/ آب 2014، قامت طائرات إماراتية من نوع ميراج F1 بقصف العاصمة الليبية طرابلس دون أن يحول ذلك من سقوطها في ايدي مناهضة لحفتر.

ويشير التقرير إلى انه وفي تحد سافر لقرار الام المتحدة الذي يدعو إلى منع توريد الأسلحة إلى الداخل الليبي، قامت أبو ظبي بتقديم مروحيات بيلاروسية الصنع لحفتر، وأغدقت عليه الأموال بسخاء لشراء الأسلحة الثقيلة.

ويوضح التقرير أنه وفي محاولة لتجاوز حالة الإحباط العسكري خلال عامي 2014-2015، عمد حفتر إلى استئناف العمليات العسكرية العدوانية في أبريل/ نيسان 2019 بهدف نسف تسوية مقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة.

ويضيف أن الإمارات حضرت مرة أخرى بكامل قوتها في هذه الحرب الأهلية الجديدة، أكثر مما قامت به الدول الأخرى الحلفية لحفتر وهي مصر وروسيا والسعودية.

ويقول التقرير إنه وكما هو الحال في اليمن، اتخذ محمد بن زايد الخيار الأخطر المتمثل في دعم الميليشيات السلفية، التي تكن عداوة خاصة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لكن يبدو أن هذا التصعيد العسكري دفع بحكومة طرابلس إلى تركيا، التي أضعفت مشاركتها المتزايدة في ليبيا مواقع حفتر على عدة جبهات في الداخل الليبي، وجعلته غير قادر على تحقيق نجاح عسكري حاسم.

ومع ذلك، يقول التقرير، ساهم محمد بن زايد في استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ثم أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراض على تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، معتبراً إياه غير مناسب، ولا يزال المنصب شاغرا بسبب "السياسة السيئة لأبو ظبي"، على حسب وصف الصحيفة.

ويضيف التقرير أنه هكذا إذا وجه التصعيد العسكري الإماراتي في كل من اليمن وليبيا ضربة قوية لكل من سلطات الحكومات المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ووساطة الأمم المتحدة للسلام. كما زاد من دور الميليشيات المتناحرة والمفككة في هذين البلدين المعرضين للتفكك. بالإضافة إلى ذلك، شجع محمد بن زايد، من خلال سخائه المادي، مشاركة خصومه الإقليميين مثل إيران في اليمن وتركيا في ليبيا. وبالتالي فإنه في ظل غياب انتصار واضح في ساحة المعركة، فإن اختيارات المعسكرين أدت إلى نتيجة عكسية.

ويخلص التقرير إلى أنه وبعيدا عن تأثير هذه الهجمات على السكان المعنيين، فإن نتائج أكثر من خمس سنوات من المغامرة تبدو قاتمة بالنسبة لـ "اسبرطة الشرق الأوسط".