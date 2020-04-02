هل يقوم التطعيم ضد الدرن بدور في تقليل وفيات كورونا؟ (فيديو)

أفادت دراسة في العلوم الوبائية نشرت على موقع ميدركسيف الطبي بأن التطعيم ضد السل الرئوي (الدرن) قد يكون من عوامل قلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقول الدراسة التي ناقشها برنامج "مع الحكيم" على شاشة الجزيرة مباشر، إن التأثير المرضي لكوفيد 19 يختلف من دولة إلى أخرى باختلاف المعايير الثقافية وجهود التخفيف من الفيروس والبنية التحتية الصحية.

وهدفت الدراسة إلى توضيح أن الاختلافات القومية بالنسبة إلى كوفيد 19 في كل دولة قد تمكن من التعرف جزئيا إن كان التطعيم ضد مرض السل يحمي من عدوى الأمراض التنفسية.

وقارنت الدراسة بين عدد كبير من الدول فيما يخص التطعيم، ووجدت أن الدول التي لم يكن ضمن سياساتها منح التطعيم، وهي إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، تأثرت بالفيروس، مقارنة بالدول التي تملك الوعي الكافي بأهمية التطعيم ضد هذا المرض.

أما الدول التي بدأت متأخرة في استخدام التطعيم ضد السل مثل إيران، والتي بدأت به عام 1984، فإن لديها معدل وفيات عالية، وإن لم تكن بنفس معدل الوفيات في الدول الأوربية.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الربط بين تقليل عدد الوفيات وعدد المصابين بسبب التطعيم جعل لقاح "بي سي جي" ضد السل وسيلة علاج محتملة في محاربة الفيروس.

وفي الوقت نفسه كانت مصادر طبية قد أكدت لبرنامج مع الحكيم أن هذا التطعيم يساعد على رفع المناعة ضد ضيق التنفس، المسبب الرئيسي للوفاة في حالات كورونا. ولكن لم يثبت علميا أن هذا التطعيم يمكن أن يستخدم للوقاية من الفيروس، خاصة أن فرنسا من الدول التي كانت تعتمده حتى وقت قريب، ورغم ذلك توجد فيها إصابات كثيرة.