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شاهد: أهمية الصور المقطعية في تشخيص كورونا

2/4/2020

في ظل التغطية المتواصلة لانتشار وباء فيروس كورونا، استضاف برنامج مع الحكيم الدكتور رائد المجدلاوي أستاذ الأشعة التشخيصية في إيطاليا للحديث عن أسباب انخفاض أعداد الوفيات في إيطاليا

وأوضح الدكتور رائد أنه مع الالتزام الصارم بوقف الأنشطة والحجر المنزلي تلاحظ أنه قد بدأت الإصابات تقل بعد أن وصل عدد الإصابات إلى 4500 إصابة يوميا ويتوقع أن تقل هذه الأعداد تدريجيا. 
وأضاف قائلا بالنسبة لمنطقة لامبورديا التي سجلت حوالي 44% من الإصابات في إيطاليا، بدأت في تسجيل إصابات أقل نسبة إلى الأيام السابقة بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة من وقف الأنشطة الاقتصادية وتعليق التعليم وحظر التجوال في الشوارع. 
ورجح المجدلاوي السبب في ارتفاع عدد الوفيات في منطقة لامبورديا إلى الانتشار السريع للعدوى في البداية، وهي تعتبر من أكبر المناطق من حيث كثافة السكان قد يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين شخص يوجد فيها تقريبا 2270 شخصا فوق الخمسة والستين عاما.

وعلق الدكتور رائد على صورة أشعة لزميل لهم في البداية وجدوا أنها سلبية رغم أنه كان يعاني من حرارة وسعال نظرا لاختلاطه بالمصابين لعمله في الطوارئ، ثم قاموا بعمل صورة مقطعية  لأنها تعتبر عاملا مساعدا في التشخيص لكثرة الحالات التي كانت تأتي إلى الطوارئ فوجدوا أنه يعاني من التهاب بسيط ويظهر في الصورة المقطعية كالزجاج المتحجر.

وأضاف الطبيب أن الصورة المقطعية تعطي بيانات أكثر وتضع المريض في إحدى أربع خانات،إما المريض ذو الحالة البسيطة أو بسيطة متوسطة أو فوق المتوسطة حادة وهذا يحتاج للعناية المركزة .

وقال إنه يجب فحص الصورة المقطعية لتسريع التشخيص ثم تسريع العلاج لأن الفحص المخبري يحتاج لأربع وعشرين ساعة لتظهر نتيجته وفي بعض الأحيان تظهر النتيجة سلبية رغم وجود الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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