دراسة: معدل وفيات كورونا قد يكون أقل من التقديرات السابقة

أشارت دراسة إلى أن حوالي 0.66% من المصابين بفيروس كورونا المستجد سيموتون.

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، ونقلها موقع سي إن إن،إن هذا المعدل للوفيات بفيروس كورونا هو أقل من التقديرات السابقة، كما يأخذ في الاعتبار الحالات الأكثر اعتدالًا التي لا يتم تشخيصها في أغلب الأحيان، غير أن المعدل لا يزال أعلى بكثير من 0.1 % من الناس الذين يموتون بسبب الإنفلونزا.

وعندما لا تؤخذ الإصابات غير المكتشفة بعين الاعتبار، وجدت دراسة "لانسيت" أن معدل الوفيات بفيروس كورونا كان 1.38%، وهو أكثر اتساقًا مع التقارير السابقة.

وفي وقت مبكر من شهر مارس/آذار، على سبيل المثال، قال الدكتور أنتوني فاوسي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، "إذا قمت فقط بحساب الأرقام، فإن حسابات الوفيات تبلغ حوالي 2%". ولكنه شدد على أن العدد يمكن أن ينخفض قائلاً سيعتمد الأمر بشكل كامل على عامل حالات الإصابة بدون أعراض". وذلك لأن معدلات الوفاة عادة ما تأخذ في الاعتبار حالات الإصابة التي تم تسجيلها فقط، والتي تميل إلى أن تكون أكثر حدة، وبالتالي تلفت انتباه العاملين في مجال الرعاية الصحية. أما الحالات غير المصحوبة بأعراض – أو الحالات الخفيفة – فربما لا يتم احتسابها دائمًا.

في هذه الدراسة، حاول الباحثون تقدير "معدل الموت" الحقيقي. وبعبارة أخرى، من بين جميع المصابين، وليس فقط المرضى الذين يخضعون للفحص، كم من المصابين سيموتون؟

ولمعرفة ذلك، نظر الباحثون في مدى انتشار العدوى بين الأشخاص الذين أعيدوا إلى أوطانهم على متن رحلات جوية بعد انتشار الفيروس بمدينة ووهان بالصين.

ووفقًا للدراسة، تلقى هؤلاء الناس اختبارات PCR لتحديد من منهم يحملون الفيروس حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.

جمع الباحثون تلك البيانات حول "انتشار العدوى" والمعلومات المنشورة عن الحالات والوفيات المسجلة، وقدّروا معدل الوفيات الإجمالي بحوالي ثلثي 1%.

افراد الصليب الأحمر يساعدون مرضى فيروس كورونا في إسبانيا

غير أن الرقم قفز في حالات كبار السن، حيث بلغت النسبة التقديرية للوفيات لمن يبلغون الثمانين أو ما فوق 7.8 % تقريبا. كما قُدرت الوفيات بين الأطفال أقل من 9 سنوات بأنها نادرة، وبلغ معدل وفيات الأطفال 0.0061 % فقط.

وبالنسبة إلى الفئات العمرية التي تقل عن 40 عامًا، لم يكن معدل الوفيات أعلى من 0.16٪، وفقًا للدراسة. فمن بين 1000 شاب بالغ مصاب، ربما يموت حوالي شخص أو شخصين فقط، بينما يواجه الأشخاص الأصغر خطرًا أقل.

يقول "أزرا غاني" الأستاذ بالكلية الملكية بلندن ومؤلف الدراسة "ربما تكون هناك حالات نادرة تحصل على الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام، ولكن تحليلنا يظهر بوضوح شديد أنه في سن الخمسين فما فوق، يكون الاحتياج لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفى أكثر احتمالا من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. كما أنه من المرجح أن تكون الحالات المعرضة للموت أكثر في الفئة الأولى أيضا".

ونظر الباحثون كذلك في بيانات أخرى منها عشرات الآلاف من الحالات داخل وخارج الصين، بالإضافة إلى 3711 شخصًا كانوا على متن سفينة "ذي دايموند برنسيس" السياحية التي تفشى الفيروس بين ركابها.

ووجدت الدراسة أن الأمر ربما يستغرق أسابيع حتى يتعافى الناس من فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى تضخم النقص المحتمل في الرعاية الصحية، فكلما استغرق الأمر وقتًا حتى يتحسن الناس، احتاجوا إلى مساحة بالمستشفيات واستهلكوا مواردها الثمينة.

كما وجد الباحثون أيضا أن متوسط الوقت منذ بداية الأعراض وحتى الخروج من المستشفى كان حوالي 25 يومًا، وذلك رغم أن المرضى ربما لم يتم إدخالهم إلى المستشفى خلال الأيام الأولى من مرضهم. أما أولئك الذين استسلموا للفيروس، فقد وافتهم المنية بعد حوالي 18 يومًا من بدء ظهور الأعراض.

وفي مقال مرفق بالدراسة أكد شيغوي روان – أستاذ الرياضيات بجامعة ميامي- أن تقدير معدل الوفاة بفيروس كورونا "في نفس وقت انتشاره وبائيا أمر صعب للغاية".

لكنه أضاف قائلا إن فهم طبيعة وعدد الذين يموتون بسبب الفيروس هو جزء مهم من البيانات، ويمكن أن يساعد في توجيه استجابات الحكومات وسلطات الصحة العامة".

وأشار روان، الذي لم يشارك في البحث، إلى أن معدل وفيات الفيروسات التاجية منخفض بالنسبة إلى الشباب. لكنه شدد على أنه "من الواضح جدًا أن أي طرح يقول بأن كوفيد-19 مثل الإنفلونزا هو طرح كاذب"، فالفيروسات التاجية أكثر فتكًا من الأنفلونزا الموسمية.