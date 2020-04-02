بريطانيون يواجهون كورونا بوجبة ساخنة وقالب من الكعك

وقف أمام بوابة منزلها يتوسل إليها أن تتركه يخلد للنوم ساعتين. بات الطلب غريبا، لكن سرعان ما تجلى الغموض بعدما كشف عن السبب، قائلا "أنا طبيب في القطاع الصحي البريطاني".

وتابع قائلا "أسكن في الدور الأسفل ولا أستطيع النوم من حركة الأولاد، لم يسمح لي إلا بساعتين للراحة فقط فهل يمكن مساعدتي في الحصول عليها قبل العودة إلى أرض المعركة".

هكذا تروي ميرال النادي فكرة تشكيل فريق تطوعي لدعم القطاع الصحي في بريطانيا.

تقول ميرال المواطنة البريطانية ذات الأصول العراقية للجزيرة مباشر "عندما سرد لي جاري الطبيب الأوضاع التي يعيشها الفريق الطبي في المستشفيات لمواجهة هذا الفيروس قررت أن علي واجبا ولابد من القيام به، فبدأت في اليوم التالي من الواقعة في تجهيز وجبات غذائية بسيطة وتوزعها على الفرق الصحية بالمستشفيات، ثم بدأ الجيران وسكان المنطقة في التفاعل مع القصة شيئا فشيئا حتى أصبحنا نوزع ما يقارب 500 وجبة يوميا".

وأضافت "أتمنى أن تعم التجربة كافة المناطق لأنها تترك آثارا إيجابية واسعة على الأطباء والفرق المعاونة لهم".

تجربة ميرال تشابكت مع عشرات التجارب التطوعية في المجتمع البريطاني، وتتقاطع مع نظائرها من القصص في مختلف أنحاء العالم في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا عالميا.

ولأن رياح الأزمات تأتي محملة بكثير من القصص والحكايات التي سيسطرها التاريخ يوما، رصدت الجزيرة مباشر عددا من التجارب التطوعية في المجتمع البريطاني.

حيث قامت مجموعة من الأطباء العرب ببدء خدمة استشارات مجانية عبر الهاتف لتلقي استفسارات المرضى في ظل تقليص ساعات العمل في الوحدات الصحية.

وتعد تلك الخدمة ذات قيمة نظرا إلى ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وتزايد الضغوط على القطاع الصحي البريطاني الذي قام خلال الفترة الماضية بإرجاء عدد من العمليات الجراحية غير الملحة وإعادة جدولة مواعيد العيادات بما يساهم في توفير أكبر عدد من الأطباء في المشافي.

ويرجع الدكتور وائل الشهاب، في تصريح للجزيرة مباشر، الهدف من الحملة إلى التضامن المجتمعي وقت الأزمات قائلا "في ظل تلك الأزمة التي يشهدها العالم وتعيشها بريطانيا وجدنا أنه من الضروري العمل على توفير بدائل تساهم في تخفيف الضغط على المشافي والطوارئ والخط الساخن فجاءت فكرة الاستشارات المجانية وشملت القائمة عشرات الأطباء في تخصصات مختلفة بما يساهم في توفير استشارات دقيقة ومتخصصة لمن يحتاج إليها".

حملات التطوع امتدت لتشمل العديد من المطاعم التي أعلنت عن توفير عدد من الواجبات المجانية للعاملين في القطاع الصحي وكذلك للأسر التي تخضع للعزل المنزلي وكبار السن.

وفي المقابل تشكلت في العديد من الأحيان فرق من المتطوعين التي تتكون من نساء ورجال للعمل على توفير احتياجات كبار السن بما يساهم في الحد من إصابتهم بالفيروس.

وتقول كلير سفتي- مواطنة بريطانية،إنها خصصت ساعتين يوميا من وقتها للعمل التطوعي، الذي يتمثل في توصيل الأطعمة من المطاعم إلي المستشفيات أو بعض مساكن كبار السن.

وعن الوقاية من نقل العدوى قالت كلير للجزيرة مباشر إنها تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك حيث تقوم بوضع الكمامات الخاصة ولا تختلط بكبار السن بل تقوم بترك الطعام أو قائمة طلباتهم على باب المنزل ثم تخبرهم عبر الهاتف أو من خلف الباب عن وصول الطلبات دون أن تختلط بهم.

كما أن بداخل كل مستشفي فريق معني باستقبال الأطعمة وتوزعها على الطاقم الطبي تجنبا للإصابة بالعدوى على حد قولها .

ورصدت الجزيرة مباشر امتداد هذا الدور إلى دور العبادة المختلفة بالعمل على رعاية الأسر التي تخضع للعزل وكذلك كبار السن ويقوم بعضهم بحمل قوائم احتياجات تلك الأسر والعمل على توفيرها وتوصيلها للمنزل".

"لدينا أكثر من 150 متطوعا يقومون بدعم الأسر التي تخضع للعزل وكذلك كبار السن" هكذا يصف عمران عاسف، المدير التنفيذي للمنظمة الخيرية (Muntada Aid)" الدور الذي تقوم به المراكز الإسلامية في بريطانيا، قائلا في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر "هناك نوع من التكاتف لمواجهة تلك الأزمة من خلال تشكيل فرق تطوع مشتركة بين المساجد والمراكز الإسلامية والمنظمات الخيرية لتوفير خدمات رعاية لكبار السن وتوفير احتياجاتهم وتوصيلهم للأطباء".

وأضاف عاسف: "أطلقنا دعوة لتوفير وجبات ساخنة للعاملين بالقطاعين الصحي وبالفعل استجاب لها عدد من المطاعم الباكستانية والعربية، فمنهم من يوفرها بالمجان ومنهم من يمنحنا إياها بسعر التكلفة فقط، ويقوم فريقنا بتوصيل الوجبات إلى المستشفيات، كما نقوم بالتسوق نيابة عن كبار السن والأسر التي تعاني العزل الصحي".

وتابع قائلا "كما نقوم الآن بتوفير دروس دينية أونلاين من خلال المساجد والمراكز الإسلامية، وبدءا من الجمعة القادم سنبدأ بتوفير خطبة الجمعة بالبث المباشر عبر المواقع الإكترونية بعد قرار المراكز الإسلامية بمنع أداء الصلوات جماعة تنجنبا للعدوى".

أحدي رسائل الأطفال لجيرانهم خلال مواجهة الكورونا

"تنمية الذات تبدأ بالتطوع وتنتهي بنهضة المجتمع" هذا ما تنص عليه دروس التنمية البشرية، لكن الواقع يحمل المزيد من الدروس.

عندما تفتح باب شقتك صباحا فتجد رسالة تقول "نحن في مساعدتك إذا احتجت لذلك. لست وحدك بل كلنا معك. وهذا القالب من الكيك صنع بيدي من أجلك أنت".

بتلك الكلمات وما شابهها قام طلاب إحدى المدارس بوضعها كل في شقق بنايته أو أمام المنازل المجاورة له مع ذكر اسمه ورقم هاتف والده أو والدته وطبيعة المساعدات التي يستطيع القيام بها".

تلك التجربة انتشرت انتشارا واسعا في أرجاء بريطانيا وكان لها أثر إيجابي كبير في الشعور بالتكاتف المجتمعي وأن من يصاب الكورونا أو يخضع للعزل المنزلي لا يعاني وصمة عار بل هو جزء من المجتمع وله حقوق يحصل عليها وقت الحاجة.