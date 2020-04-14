نهاية الغرب وإقبال واسع على الإسلام.. أخبار كاذبة بسبب كورونا وهذه حقيقتها (فيديو)

أثار انتشار فيروس كورونا سيلا من الأخبار الكاذبة التي أغرقت مواقع التواصل حول العالم بمعلومات طبية وعلمية خاطئة أو نظريات مؤامرة حول نشأة الفيروس، أو شائعات دينية تتعلق به.

لكن مواقع التواصل باللغة العربية ضجت أيضاً بنوع آخر من هذه الأخبار المضللة، يتحدث عن انهيار الحضارة الغربية وعن إقبال كثيف لغير المسلمين على اعتناق الإسلام في ظل تفشي وباء كوفيد-19 في العالم.

وتتركز هذه الأخبار الكاذبة، بحسب ما وقع عليه فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس"، بشكل خاص على الصين منشأ الوباء، وإيطاليا أكثر الدول الأوربية تأثراً به، وإسبانيا التي تعد من أكثر دول العالم تضررا، وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا ونيوزيلندا.

وتتناول هذه المنشورات، سواء كانت نصيّة أو مرفقة بصور أو مقاطع فيديو، أخباراً عن انهيار تام في الحضارة الغربية وإقبال كبير على الإسلام.

الصين

مع قيام أزمة فيروس كورونا المستجدّ، باتت مصدراً جديداً للأخبار الكاذبة عن الصين، بعد تلك التي رافقت حملة السلطات الصينية على أقليّة المسلمين الأويغور تحت شعار "مكافحة التطرف".

وتوحي هذه الشائعات أن الصين عادت وأحسنت معاملتها للمسلمين حين نزل بها بلاء الوباء.

وفي هذا السياق، انتشر فيديو على أنه يُظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ في مسجد صيني وهو "يطلب من المسلمين التضرع إلى الله لرفع البلاء عنهم"، لكن الفيديو في الحقيقة يعود للعام 2016 وهو لزيارة تفقدية لمسجد في شمال غرب البلد.

وانتشر فيديو آخر، على أنه يُظهر رئيس الوزراء الصيني يصلّي مع المسلمين في مسجد "كي يحميهم الله من هذه الأزمة". وجاء في تعليق مرافق للفيديو "أخيراً رئيس وزراء الصين يلجأ إلى الله".

لكن الفيديو يظهر في الحقيقة رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله أحمد بدوي خلال أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد بكين خلال زيارة للصين عام 2004.

وفي السياق نفسه، تداول آلاف المستخدمين، فيديو، على أنه يُظهر إقبال آلاف الصينيين على اعتناق الإسلام في ظلّ انتشار وباء كورونا المستجدّ. وجاء في التعليق المرافق "الله أكبر، عدد كبير من الصينيين اعتنقوا الإسلام بفضل كورونا".

لكن الفيديو لا علاقة له بالصين ولا بالوباء، بل هو يُظهر مواطنين من الفيليبين ينطقون بالشهادتين قبل حفل إفطار في المملكة السعودية العام الماضي.

وانتشر كذلك فيديو قيل إنه يُظهر توزيع مصاحف للمسلمين في الصين، وجاء في أحد الشروحات المرفقة بالفيديو "حكومة الصين منعت المسلمين من قراءة القرآن الكريم وبعد انتشار وباء كورونا حكومة الصين تزوّد المسلمين بالقرآن..يا لها من معجزة مذهلة من الله والقرآن".

لكن الفيديو في الحقيقة منشور منذ العام 2013 وهو يُصوّر صينيين يحصلون على نسخ من الإنجيل للمرّة الأولى.

#العقد_التجاري حكومة الصين. تمنع المسلمين بقراءة القرآن الكريم وبعد انتشار وباء كرونا حكومة الصين تزود القرآن للمسلمين.

يا لها من معجزة مذهلة من الله والقرآن. pic.twitter.com/AlL5V9y2st — M💕 (@haaaf999) March 9, 2020

إيطاليا

وكانت إيطاليا، التي اتّجهت إليها أنظار العالم بعدما ضربها الوباء بشدة، مادة دسمة للأخبار الكاذبة ذات الخيال الخصب.

ففيما كان النظام الصحي في هذا البلد يرزح تحت ضغط العدد الكبير من المصابين، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي جاء فيه "انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء"، بما يوحي أن البلد انهار أمام الأزمة، لكن هذا لا أصل له.

وتداول آلاف مستخدمي مواقع التواصل مقطعاً مصوّراً على أنه يُظهر الشعب الإيطالي يجتمع في ساحة واحدة للانتحار الجماعي بعد فقدان السيطرة على تفشي الفيروس في بلدهم، لكن الفيديو المنشور كذباً تحت عنوان "الإيطاليون ينتحرون" ملتقط في الحقيقة قبل أشهر من ظهور الفيروس تظاهرة ضد حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وانتشرت أيضًا صور على أنها تُظهر الإيطاليين يرمون أموالهم في الشوارع بعدما لم يعد للمال أهميّة، لكن هذه الصور قبل نحو عام، ولا علاقة لها بإيطاليا ولا بكورونا المستجد.

في ايطاليا. المواطنون يلقون اموالهم في الشوارع…

يوم لا ينفع مال لا بنون إلا من اتي الله بقلب سليم… pic.twitter.com/ISy8zw0UVF — عمار شاطر🇸🇩 (@amarshatir) March 30, 2020

وفيما يوحي بفقدان الإيطاليين الثقة بدينهم وإقبالهم على الإسلام بعد انتشار الوباء والعجز عن مواجهته، انتشر مقطع مصور على أنه يُظهر إيطاليين ينضمون لمسلمين يصلون في مكان عام، لكن الفيديو في الحقيقة ملتقط عام 2017 في مدينة شيكاغو الأمريكية وهو يصور صلاة جماعة من المسلمين احتجاجاً على قرارات للرئيس دونالد ترمب اعتُبرت معادية للمهاجرين والمسلمين.

ومن الأخبار المضلّلة ذات الصلة صور يدعي ناشروها أنها تُظهر إقامة الصلوات الإسلامية في شوارع إيطاليا "لدعاء الله وحفظه من خطر كورونا"، لكنها في الحقيقة ولا علاقة لها بما يجري حالياً.

ونشر فيديو على أنه يُظهر تكبيرات في شوارع إيطاليا "بعد أن عجزت وأعلنت الاستسلام"، لكنه في الحقيقة ملتقط من فعالية نُظّمت في ألمانيا قبل أشهر.

إسبانيا

منذ أن احتلّت إسبانيا حيزا كبيرا في الأخبار العالمية مع تفشي الوباء فيها على نطاق واسع، ظهرت على مواقع التواصل أخبار مضللة عنها، مثل فيديو من أربعة مقاطع يدعي ناشروه أنه يُظهر رفع الأذان لأول مرة منذ 500 سنة، وبأمر من الحكومة، ما يوحي بأن السلطات في هذا البلد ذي الغالبية الكاثوليكية أباحت أو طلبت رفع الأذان في ظل انتشار الوباء بعدما كانت تحظره في السابق. لكن رفع الأذان لم يكن ممنوعاً من قبل في هذا البلد ولم تصدر الحكومة أي قرار حوله في الآونة الأخيرة.

الولايات المتحدة

شارك عشرات آلاف مستخدمي موقع فيسبوك باللغة العربية مقطع فيديو يُظهر افتتاح جلسة للكونغرس الأمريكي بقراءة آيات من القرآن، في ظل ما يعيشه هذا البلد من وضع صحي خطير وتحذير سلطاته مما هو أسوأ، لكن هذا الفيديو ملتقط في العام 2017 وهو يُظهر دونالد ترمب في احتفال أقيم بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وفي هذا الاحتفال التقليدي تتلى صلوات لمختلف الديانات في البلد.

ألمانيا

وفي سياق المنشورات الكاذبة عن إقبال الغربيين على الإسلام في زمن الوباء، ظهر على مواقع التواصل باللغة العربية فيديو يدعي ناشروه أنه يُظهر اعتناق عدد كبير للإسلام، لكن هذا الفيديو مصوّر في العام 2015 أي قبل أربع سنوات على ظهور الفيروس، وهو يُظهر نشاطاً أقيم في مدينة أوسترينغن الألمانية لتعزيز الروابط بين المسلمين والمسيحيين.

نيوزيلندا

ولم توفر الأخبار الكاذبة نيوزيلندا، فبعد أيام على فرض سلطاتها الحجر المنزلي الإلزامي على سكانها في الرابع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، انتشر مقطع على أنه يُظهر فرقة تُنشد أسماء الله الحسنى في كنيسة في هذا البلد من أجل "رفع بلاء الفيروس"، لكن الفيديو يصور في الحقيقة فرقة كانت تقدم حفلة أناشيد في متحف آيا إيريني في إسطنبول عام 2011، ولا علاقة له بنيوزيلندا ولا بوباء كورونا المستجد.