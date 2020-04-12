تقرير: خيار وحيد أمام العالم للخروج من أزمة كورونا

نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا يطرح خطة للخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية الطاحنة التي تتفاقم بسبب جائحة كورونا.

وقال التقرير إن جائحة كوفيد-19 تهديد غير مسبوق للصحة العامة والاقتصاد العالمي، ولكن ربما تتمكن الحكومات من حماية مواطنيها من خلال تجنب الخطابات والسياسات الوطنية وتبني خطة لتعاون دولي أقوى.

فالعالم الذي سيخرج من جائحة فيروس كورونا ربما يكون مجموعة متقاتلة من الدول التي تتبنى سياسات أكثر انغلاقا وقومية من أي وقت مضى، ولكن إذا لم يُفعّل التعاون العالمي بشكل سريع وفعال، فربما لا يخرج العالم من هذه الأزمة بشكل آمن على الإطلاق.

ففي الوقت الراهن على الأقل، تسود الاستجابات القومية المتشددة من جانب الحكومات المختلفة. فإلى جانب حظر التجوال والإغلاق والمصادرة، تقوم الحكومات بإغلاق الحدود وتستخدم خطاب الحروب لحشد مواطنيها. ولا تتعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية بسبب عمليات الإغلاق فقط، ولكن أيضًا بسبب تنافس الدول الغنية على الإمدادات.

غير أن الحكومات ستحتاج قريبًا إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي، وسيتطلب ذلك تعاونا دوليا في عدة مجالات رئيسية.

وأكد التقرير أن أول عامل حاسم في استراتيجية الخروج من أزمة كوفيد-19 يتمثل في الاختبار الشامل (لكل من العدوى والمناعة)، حتى يتمكن الأصحاء من العودة إلى العمل، بينما يحصل المصابون على العلاج المناسب. وبالتالي ستحتاج البلدان إلى إمدادات كافية من مجموعات الاختبار ومعدات الحماية، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي وإمكانية الوصول إلى العلاجات المستحدثة.

إجراء تحليل فيروس كورونا للسكان بشوارع روما (الأناضول)

واعتبر التقرير أن التعاون الدولي أمر حيوي للتمكين من الاختبار والعلاج الشامل. فالمورّد الرئيسي للمسحات المستخدمة في جمع العينات البلعومية الأنفية، هو شركة "كوبان" (Copan) بشمال إيطاليا، بينما يتم إنتاج الكواشف المستخدمة لاستخراج الحمض النووي للفيروس من الخلايا بشكل رئيسي من قبل شركة "كياغن" (Qiagen) الألمانية ذات سلسلة التوريد العالمية المعقدة. والشركات الأجنبية تصنع ما يقرب من نصف أجهزة التنفس الصناعي في الولايات المتحدة، حيث يأتي ثلثاها من أوربا.

ومع ذلك، وبينما يتنافس حكام الولايات الأمريكية مع بعضهم بعضا على أجهزة التنفس الصناعي النادرة، فإن بعض الحكومات الأوربية تمنع تصديرها تماما. وقال وزير في الحكومة البريطانية إن عدم قدرة البلاد على الحصول على الكواشف الضرورية يبطئ من عمليات الاختبار.

إذن الحل هو زيادة التعاون في الإنتاج والتوزيع باستخدام سلاسل التوريد العالمية بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وتجميع الموارد والمعدات بحيث يمكن تخصيصها حسب الحاجة إليها، التي تنتقل من بلد إلى آخر. فالصين، على سبيل المثال، تتبرع الآن بأجهزة تنفس للولايات المتحدة وتصدّر الأقنعة.

صورة توضيحية لتطبيق ألماني مخصص لمراقبة انتشار كوفيد-19 (رويترز)

والعامل الثاني لاستراتيجية الخروج من الأزمة التي يطرحها التقرير، فهو المراقبة والسيطرة الفعالة على المرض.

صحيح أن العديد من البلدان يعارض المراقبة عبر الإنترنت على غرار ما يستخدم في الصين وكوريا الجنوبية، ولكن تتبع جهة الاتصال يدويا يعد استهلاكًا للوقت، وبالتالي يصعب تصور استراتيجية للخروج من أزمة كورونا لا تتضمن تطبيقات لهذا الغرض.

وينقل التقرير عن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد تشير إلى أن تطبيقات التتبع ربما تكون فعالة في الحد من معدلات الإصابة، حتى ولو تبناها 60 في المئة من السكان فقط. وبالتالي تحتاج المجتمعات الغربية إلى التعلم من خبرات الصين وكوريا الجنوبية في هذا الصدد، وإلى أن توازن المخاوف من تكثيف قدرة حكوماتهم على المراقبة أمام الأذى الذي يعانيه الناس من إجراءات الإغلاق.

ويدعو التقرير البلدان المترددة أن تتعاون بسرعة لتكييف أدوات المراقبة مع الحاجة إلى حماية الحقوق المدنية، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب هذا الأمر إشرافًا شفافًا ومبادئ واضحة للعدالة وحماية قوية للبيانات ومراجعة الخوارزميات المستخدمة.

أما العنصر الثالث في استراتيجية الخروج، فهو إنتاج لقاح فعال ضد الفيروس.

ويرى التقرير أنه، ولحسن الحظ، هناك تعاون علمي مكثف على الصعيد الدولي في هذا الصدد. فالباحثون في الصين والولايات المتحدة وأوربا يشاركون تسلسل الجينوم الفيروسي، بينما يعمل الأطباء في جامعة هارفارد ومستشفى زيجينغ في شيان بالصين، وشمال إيطاليا على العلاجات. ويتبادل كبار علماء الفيروسات نتائج الأبحاث عبر مكالمات جماعية من خلال منظمة الصحة العالمية ويضعونها في سجلات على الإنترنت.

وسيكون التعاون الدولي مطلوبًا أيضًا لضمان نشر اللقاح عالميًا. ففي الأيام الأخيرة، أبلغت السلطات الصينية عن اكتشافها لحالات جديدة لـ كوفيد-19 تم "استيرادها" من دول أخرى، بينما يتوقع بالفعل بعض الخبراء في أوربا وأمريكا الشمالية موجة ثانية للفيروس.

وهنا تبرز أهمية الاستفادة من التاريخ. فرغم أن التطعيمات مكنت معظم الدول الغنية من القضاء على الجدري من جانب واحد بحلول أواخر الأربعينيات، فإن المرض استمر في العودة إليها من خارج حدودها، وبذلت منظمة الصحة العالمية جهودًا مضنية للقضاء على الجدري عالميًا بحلول عام 1978.

كما أن هناك حاجة أيضًا إلى نظام للإنذار المبكر للكشف عن ظهور فيروسات جديدة أو متحولة، إذ أوضحت استجابة كوريا الجنوبية أن التحذير المبكر من كوفيد-19 يمكّن الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال تكثيف الاختبار وإشراك جميع السكان في التتبع والاحتواء، وبالتالي تقليل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتفشي المرض.

غير أن التحذيرات المبكرة تتطلب من الحكومات إخبار العالم عن الإصابات الجديدة بمجرد اكتشافها، وربما يكون ذلك مسألة حساسة. وبالتالي تحتاج البلدان إلى تأكيدات بأن الإبلاغ عن تفشي الأمراض لن يعرضها للعقاب الفوري في شكل قيود غير ضرورية على السفر والتجارة، وأن أي تدابير من هذا القبيل ستُنفذ بشكل تعاوني.

العالم كله بانتظار لقاح الوقاية من كوفيد-19 (رويترز)

ويضيف التقرير "كان ينبغي للعالم أن يتعلم هذا الدرس خلال وبائي سارس وإيبولا في العقدين الماضيين، إذا أدت القيود المفروضة على السفر والتجارة التي فرضتها 40 دولة إلى عدم الإبلاغ عن تفشي فيروس إيبولا، مما أضر بالاستجابة العالمية للأزمة".

ونفس الأمر حدث في تجربة الصين مع وباء سارس، مما جعل قادتها أقل ميلًا لإخطار العالم الخارجي عن تفشي كوفيد-19. وبمجرد أن قامت بذلك، أغلقت البلدان حدودها بطرق تتعارض مع توجيهات منظمة الصحة العالمية. وستحتاج الحكومات بعد انتهاء هذه الأزمة إلى تعزيز نظام الإنذار المبكر على أساس أن هذا يتطلب مقابلًا تعاونيًا.

واختتم كاتبا التقرير حديثهما قائلين "كلما عملنا بشكل أسرع وأكثر فعالية لاحتواء انتشار الفيروس في الدول الأكثر فقراً والأكثر سكانًا في العالم، استطعنا حماية الجميع بشكل أفضل. ويتطلب ذلك استثمارات عاجلة على صعيد الوقاية تعتمد على التعاون أيضًا، عبر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتمويل الطوارئ الخاص بصندوق النقد الدولي (الذي طلبته أكثر من 90 دولة حتى الآن)، والدعم الصحي الطارئ الخاص بالبنك الدولي".

الخلاصة: تشكل جائحة كوفيد-19 تهديدًا غير مسبوق للصحة العامة والاقتصاد العالمي. ولكن من خلال التخلص من الخطاب الوطني وسياسات الانغلاق، وتبني تعاون دولي أقوى، يمكن للحكومات حماية الناس الذين تدعي أنهم يمثلونهم.