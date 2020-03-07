شاهد: الجزيرة مباشر تحاور لاجئا سوريا من خلف القضبان في اليونان

أجرى مراسل الجزيرة مباشر محمد الرماش حوارا مع أحد السوريين في مقر لاحتجاز اللاجئين في جزيرة "لسبوس" اليونانية.

وقال المراسل إن مركز الاحتجاز موجود قرب مخيم اللاجئين الذي يقيم فيه أكثر من 20 ألف لاجئ معظمهم من السوريين والأفغان.

وأضاف مراسل الجزيرة مباشر أن بعض اللاجئين في "لسبوس" أخبروه بوجود مركز لاحتجاز اللاجئين من دون تحقيق ولا محاكمة ودون مقابلة محامين.

كما أن ظروف الاحتجاز سببت لبعضهم اضطرابات نفسية وصحية خصوصا مع غياب العلاج ومنع دخول الأدوية والزيارات.

وقال عز الدين، 26 سنة، وهو أحد المحتجزين السوريين في هذا المركز، إن الشرطة اليونانية أخبرته بأن طلب اللجوء الخاص به قد رفض واعتقلته على الفور، فيما تركت أمه وأخاه القاصر بمفردهما في المخيم.

وروى عز الدين لـ "الجزيرة مباشر" من خلف قضبان مكان احتجازه عن الظروف السيئة التي يعيشها داخل المعتقل.