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بعد وفاة أول رضيع أمريكي.. لا حصانة للأطفال والشباب من كورونا

مرض نادر وخطير يهدد الأطفال ربما له علاقة بكورونا
مرض نادر وخطير يهدد الأطفال ربما له علاقة بكورونا
29/3/2020

توفي رضيع أمريكي جراء اصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في حالة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، ما أثار المخاوف بشأن عدم حصانة الأطفال والشباب من الإصابة بالفيروس.

وقال حاكم ولاية إلينوي جاي بي بريتزكر، خلال مؤتمر صحفي، إن وفاة الرضيع مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وكان الطفل من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الولاية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية، أن عمر الطفل الذي توفي في مدينة شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيًا، وقالت رئيسة الإدارة نغوزي ايزيكي، في بيان صحفي، إنه "لم يحدث أبدًا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19".  

وأفادت دراسات متعددة بأن الفيروس يؤثر بشكل أكبر على المسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة، ومعظم هذه الدراسات استثنت الأطفال الصغار والرضع من خطر الوفاة جراء الفيروس. 

لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن كل الأعمار معرضة للإصابة والتدهور، وبخاصة من يعانون من حالات مرضية مسبقة مثل الربو والسكري والقلب.

كورونا والأطفال

والأسبوع الماضي، أعلنت مقاطعة لوس أنجليس وفاة أول طفل دون سن 18 بفيروس كورونا، واعتبرت مديرة إدارة الصحة العامة في المقاطعة أن وفاة الطفل هي "تذكير بأن فيروس كوفيد 19 يصيب جميع الأعمار"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

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وسبق أن فارق طفل إيراني في سن السادسة الحياة بولاية خراسان الشمالية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول، كما سجلت ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس وفاة 3 أطفال طفل جراء كورونا.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن دراسة سيجري نشرها في مجلة بيديارتركس، أنه توفي طفل واحد من 731 حالة مؤكدة.

"زورورو ماكمبا"، صحفي تلفزيوني بارز من زمبابوي توفي من كورونا عقب عودته من نيويورك (مواقع التواصل)
كورونا والشباب

أظهر تقرير صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 20% من الذين دخلوا المستشفى بالولايات المتحدة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عامًا.

والثلاثاء الماضي، توفي "زورورو ماكمبا" وهو إعلامي مشهور في الثلاثين من عمره من زمبابوي بسبب إصابته بكورونا في مدينة نيويورك.

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وقالت صحيفة الغارديان إن كورونا أودى بحياة شابة بريطانية تبلغ من العمر 21 عامًا، لا تعاني اعتلالات صحية سابقة، وفق تأكيد عائلتها. وفي ظروف مشابهة تمامًا توفيت مراهقة في عمر الـ 16 في فرنسا بشكل مفاجئ رغم تمتعها بصحة جيدة جراء الفيروس.

وفي إيطاليا توفي ثالث شاب سوري وهو إياد الدقر البالغ من العمر 32 عامًا، متأثرًا بكورونا. وفي سويسرا سجلت أول وفاة بـكورونا لشابة عن عمر 32 سنة.

وفي إسبانيا توفي مدرب كرة قدم يبلغ من العمر 21 عامًا، وكذلك شاب يبلغ من العمر 29 سنة يدعى سامر سليمان، جراء الوباء.

وقبل يومين، توفي طبيب مصري شاب في العزل الصحي بالسعودية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت نقابة الأطباء البيطريين في مصر وفاة الطبيب محمد نجم (29 عامًا) في السعودية، بينما ما زالت زوجته وابنته الطفلة تتلقيان العلاج من الفيروس.

 وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى نحو 125 ألف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 2230.

المصدر : الجزيرة مباشر
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