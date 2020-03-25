متى تتحسن حالات كورونا الحرجة بالعلاج المقرر في فرنسا؟ (فيديو)

كشف عضو باللجنة الطبية العلمية بباريس لمتابعة كورونا، في تغطية خاصة لبرنامج "مع الحكيم" بالجزيرة مباشر، عن مدة تحسن المرضى ذوي الحالات الحرجة عند تعاطيهم للدواء المقرر حديثا هناك.

وأوضح استشاري أمراض الصدر والعناية الفائقة واختصاص زراعة الرئتين الدكتور عبد المنعم حميد لمع الحكيم، أن بعض حالات كورونا الحرجة تستلزم علاجات بالهيدروكسي كلوروكين مدة 10 أيام والأيثروميسين لـ7 أيام، ومن ثم يبدأ التحسن في اليوم الثالث، وفق قوله.

وأضاف الدكتور عبد المنعم، في تصريح خاص للجزيرة مباشر في برنامج مع الحكيم، أن المستشفيات الفرنسية الجامعية تبدأ بالفعل تطبيق البروتوكول الذي يشمل استخدام علاجات دوائية للحالات الحرجة.

وأشار الدكتور عبد المنعم إلى وجود دراستين لجامعتي شنغهاي ومرسيليا تؤكدان نجاح الهيدروكسي كلوروكين والأزيثروميسين في تحسين الحالات الحرجة من مصابي كورونا بدءا من اليوم الثالث.

ويشمل البروتوكول الفرنسي لعلاج كورونا استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج الملاريا والإيدز والكبد والإيبولا، حسب حالة المريض، وفق الدكتور.

وأضاف عضو اللجنة الفرنسية لمتابعة كورونا أن البروتوكول المذكور يشمل العزل الذاتي ثم البدء في المعالجة العرضية كإعطاء الاكسجين ثم الدوائية، حسب حالة المريض.

وأوضح الدكتور أن للهيرودكسي كلوروكوين تأثيرا على تركيبة الفيروس، إذ تنتبه تبدلات مناعية، بحسب الدراسات والإثباتات العلمية، مشيرا إلى أن الدواء يعطى لمرضى معينين، حسب تقدير الطبيب.

وأعلنت فرنسا حديثًا توجهها إلى تبني بروتوكول نهائي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، يشمل السماح لجميع المستشفيات باستخدام دواء كلوروكين.

وجاء على لسان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس، أن الكلوروكين ستكون وصفة طبية متاحة للحالات الخطرة من الكوفيد 19، بعد اعتماده بقرار جماعي من الأطباء في أعقاب استشارة المجلس الأعلى للصحة العامة بفرنسا.

واعتمدت وزارة الصحة الفرنسية وفق الوزير مرسوما بتأطير الوصفة الطبية لكلوروكين وإتاحتها بنظام حالة بحالة للمرضى الذين حالتهم خطرة بالمستشفيات، إلى جانب استمرار الأبحاث السريرية

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تجارب الدواء بدأت الثلاثاء في نيويورك ومناطق أخرى من الولايات المتحدة.