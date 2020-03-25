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كورونا يفتك بأول طفل أمريكي.. ومسؤولون طبيون: الأسوأ لم يأتِ بعد

حالات وفاة وإصابة بفيروس كورونا في أمريكا
حالات وفاة وإصابة بفيروس كورونا في أمريكا
25/3/2020

أعلنت مقاطعة لوس أنجليس الأمريكية وفاة أول طفل دون سن 18 جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما حذر مسؤولون طبيون بأن "الأسوأ لم يأت بعد".

واعتبرت مديرة إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس الدكتورة باربارا فيرير، خلال مؤتمر صحفي، أن وفاة الطفل هي "تذكير بأن فيروس كوفيد19 يصيب جميع الأعمار"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

في الأثناء، حذر خبراء طبيون في سان فرانسيسكو، من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، متوقعين ارتفاعا في الحالات في غضون أسبوع أو أسبوعين، وفق الصحيفة ذاتها.

وتعد سان فرانسيسكو أول مدينة تفرض عليها قيود، مع تسجيلها أكثر من 2200 إصابة و49 حالة وفاة.

وفي ولاية كاليفورنيا قفز عدد الإصابات بكورونا، إلى أكثر من 2200، وفق الإحصاءات الرسمية المعلن عنها في الولايات المتحدة.

وسبق أن فارق طفل إيراني في سن السادسة الحياة بولاية خراسان الشمالية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وسجلت وفي وقت سابق مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس وفاة طفل جراء كورونا، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الأطفال إلى قرابة الثلاثة.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن دراسة سيجري نشرها في مجلة بيديارتركس، أنه توفي طفل واحد من 731 حالة مؤكدة.

في حين أظهر تقرير صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 20% من الذين دخلوا المستشفى بالولايات المتحدة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عامًا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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