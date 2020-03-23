ما لا تعرفه عن وفاة لواءين في الجيش المصري بسبب كورونا

قال التلفزيون المصري، اليوم الإثنين، إن لواء ثانيا بالجيش توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من إعلان وفاة أول لواء بالمرض.

وقال التلفزيون الرسمي "استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن فقدت القوات المسلحة فجر اليوم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا".

وكان اللواء الراحل يشغل منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وجاءت وفاة عبد الحليم بعد ساعات من وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا حسب الإعلان الرسمي.

وتولى اللواء الراحل شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة منصبه حديثا قبل حوالي 3 أشهر وذلك خلفا للواء عصام الخولي الذي تحدث عنه المقاول محمد علي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بما قال إنه "فساد" لدى قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال علي إن اللواء عصام الخولي أخذ منه 10 ملايين جنيه (نحو 600 ألف دولار) على سبيل الرشوة من أجل بناء فندق الشويفات.

والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يقع مقرها في شارع إحسان عبد القدوس بمصر الجديدة في محافظة القاهرة، وبجواره تقع دار الهيئة الهندسية وهي نادٍ اجتماعي لضباط الجيش وعائلاتهم، به قاعة أفراح ومطاعم ومحلات تجارية وصالات رياضية، وفي مقر الهيئة يقع مكتبا اللواءين المتوفيين.

ظهور مع السيسي

ظهر اللواءان المتوفيان في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 من مارس/آذار الجاري بقادة القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع في القاهرة، ويظهر من الصور ومقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية تكدس كبير في قاعة الاجتماعات، حيث تخطى عدد المجتمعين مع السيسي 65 ضابطا.

وبعد الاجتماع اختفى السيسي لعدة أيام أثارت الجدل حتى ظهر قبل أيام في صور على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وفي فيديو أمس في احتفال المرأة المصرية بقصر الاتحادية.

وكان اللواء الراحل عبد الحليم داود قد ظهر في مقطع فيديو مع السيسي خلال افتتاحه مشروعات في مدينة شرم الشيخ في ديسمبر/كانون أول الماضي.

احتفال بالشفاء!

وقالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الدولية التي تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات إنه أقيم للواء "شفيع عبدالحليم داود"، احتفال أمس (الأحد) في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فور وصوله لمكتبه بعد مغادرة المستشفى العسكري وإبلاغه بتماثله للشفاء وانتهاء خطر كورونا الذي أصيب به في 13 من مارس/آذار الجاري.

وخلال الحفل خالط اللواء العديد من الضباط بشكل مباشر قبل أن يقتله الفيروس، حسب المنظمة.

في استهتار جديد بأمن وحياة المواطنين، علم فريق #نحن_نسجل عبر مصادره الخاصة أنه قد أقيم للواء "شفيع عبدالحليم"، احتفالا بالأمس في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فور وصوله لمكتبه بعد مغادرة المستشفى العسكري وإبلاغه بتماثله للشفاء من فيروس #كورونا الذي أصيب به في 13 مارس. (1/2) pic.twitter.com/r2ZtJKQ6NK — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) March 23, 2020

وكانت تلك المنظمة قد نشرت بيانا بتاريخ 13 من مارسم/آذار الجاري تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط في الجيش المصري، الذين كان من بينهم اللواء شفيع عبد الحليم وكذلك سائقه "مجند" بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية.

وقالت المنظمة إن إصابة عبد الحليم وسائقه التي تم التأكد منها بتاريخ 10 من مارس/آذار، لا تقتصر عليهما فقط بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهما داخل القوات المسلحة وأفراد أسرتيهما وزملاء أبنائهما في المدارس والجامعات وكذلك الجيران والأقارب وأي شخص يختلط بهما.

وعن ملابسات إصابة عبد الحليم قالت المنظمة آنذاك إن آثار الإعياء وارتفاع درجة الحرارة ظهرت عليه أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية (توفي)، ليتم الكشف عليهم وتتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه.

وحسب المنظمة، صدر أمر للعاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث نقلوا بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم.

ووفق المصدر فقد اُكتشفت إصابة 3 ضباط آخرين بالهيئة الهندسية بالفيروس.

إصابات أخرى

وكان ضابط سابق بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد أمس أن اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي رئيس أركان الهيئة الهندسية، تم حجزه للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وهو ليس من الأسماء المذكورة في الكشف المتداول.

وأوضح الضابط السابق -الذي كان أول من نشر معلومات عن إصابات كورونا داخل الجيش- أن هناك حالات شفاء بين المصابين، وأن أحد اللواءات خرج أمس الأحد بعد تمام شفائه.

وكان الضابط السابق بالهيئة الهندسية خالد فريد سلام، قد أعلن عن قرار بتوقف العمل في العاصمة الإدارية لمدة 15 يوميا، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين هناك.

مشروعات الإدارة

وإدارة المشروعات الكبرى هي إدارة تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشرف على عدة مشروعات قومية كبرى أهمها في العاصمة الإدارية الجديدة والأنفاق الجديدة التي تمر تحت قناة السويس، وأبرز الطرق الجديدة في مصر.

كما تنفذ الإدارة مشروعات تتضمن مقار الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، ويضم مبنى مجلس الوزراء و34 مبنى وزاريا، وأيضا مبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية.

وتنفذ مشروعات الإسكان، التي تضم 2174 عمارة بها حوالي 63 ألف وحدة سكنية و2620 فيلا، بخلاف المشروعات السكنية الاستثمارية الأخرى، إضافة إلى المُنشآت الخدمية والتجارية، وحي المال والأعمال وفيه مقر البنك المركزي و12 بنكاً، وأعمال المرافق والبنية التحتية، والمدينة الرياضية، ودور العبادة ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفذ الإدارة المدينة الرياضية بصالة مغطاة تسع 7 آلاف متفرج، وصالات للألعاب المختلفة وملاعب لمختلف الرياضات، إضافة إلى مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومستشفى العاصمة وسعته 200 سرير، منها 20 سرير عناية مركزة، و22 كرسي غسيل كلوي، و18 حضانة لرعاية الأطفال المبتسرين.