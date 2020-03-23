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الصين تسجل 39 إصابة "مستوردة" بكورونا ولا إصابات محلية

تحاول الصين تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها
تحاول الصين تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها
23/3/2020

أعلنت الصين الاثنين أنّها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلّية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنّها سجّلت 39 حالة "مستوردة".

ومن بين الحالات الجديدة الـ 39 التي أُبلغ عنها الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.

ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة تعود تدريجا إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم للعثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.

 ولا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

المصدر : الفرنسية
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