ابتهالات وأناشيد ودعاء.. مقدسيون يودعون الأقصى بعد إغلاقه بسبب كورونا (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توديع مصلين ومرابطين في القدس المحتلة، المسجد الأقصى بالابتهال والأناشيد والدعاء، بعد قرار الأوقاف بإغلاقه أمام المصلين.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون الدينية، قد أصدر قرارًا بتعليق جميع الصلوات في المسجد الأقصى، ابتداءً من فجر اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان إن القرار اتّخذ خلال "جلسة طارئة" استجابة "لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية المختصة".

كانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قدأعلنت قبل نحو أسبوع إغلاق المصليات المسقوفة داخل الحرم القدسي "كإجراء وقائي" لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس إنه "استعرض خلال الجلسة التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة".

وأضاف إن "تعليق حضور المصلين إلى الأقصى سيبدأ فجر يوم الإثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية".

وقال المجلس "نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي".

وأهاب المجلس بالمواطنين "تفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار"، وحثهم على "الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي". ودعا المجلس المواطنين في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة.

وسجلت فلسطين 59 إصابة بكورونا حتى الأحد، فيما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي 945 إصابة بالفيروس، توفيت منها حالة واحدة.

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا نحو 340 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفاً.