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كورونا يصل قطاع غزة لأول مرة

حالة استنفار في غزة لمواجهة تفشي كورونا
حالة استنفار في غزة لمواجهة تفشي كورونا
22/3/2020

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ليلة السبت/الأحد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من باكستان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المصابين تم تشخيص إصابتهما وهما في الحجر المخصص لجميع العائدين إلى غزة، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة بالفيروس من داخل القطاع.

وقبل ذلك أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة من قرية "شقبا" غرب مدينة رام الله قدمت من تركيا السبت الماضي عبر الأردن.

ورفع ذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 53 حالة منهم 17 حالة تماثلت للشفاء.

دعم تركي قطري

كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أعلن أن تركيا وقطر أبدتا استعدادهما لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال هنية، في بيان "أجريت عدة اتصالات مع القادة والمسؤولين في المنطقة، وخاصة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث أبديا استعدادا لمساعدة شعبنا في مواجهة هذا الوباء بالأموال والإمكانات اللازمة".

وأجرى هنية، الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس أردوغان، لبحث مواجهة الفيروس في قطاع غزة، بحسب بيان للحركة.

ووفق "حماس"، أبدى "الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتقديم كل عون مستطاع ومساعدة مطلوبة لمواجهة الفيروس".

والأربعاء الماضي، وجه الشيخ تميم، بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين، دعما لشعبها ومساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي كورونا، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف هنية، أن حركته أعلنت "حالة الاستنفار العام والطوارئ في مؤسساتها وأماكن وجودها، منذ تفشي الوباء، للعمل وفق خطة من مراحل متعددة".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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