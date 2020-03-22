رغم شكوى الأطباء من ندرتها.. السيسي يرسل مليون كمامة لإيطاليا (صور)

رغم النقص الشديد في الكمامات الطبية في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، هبطت طائرة شحن تابعة لشركة مصر للطيران في مطار مالبينسا بإيطاليا تحمل مستلزمات طبية منها مليون كمامة.

وأكدت مصادر مطلعة صحيفة أخبار اليوم الحكومية المصرية، أن الشحنة تبلغ أكثر من مليون كمامة للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بإيطاليا، وأن تلك الكمامات سوف يتم إرسالها إلى منطقة لومباردي الإيطالية.

ومع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد، زاد الإقبال على الكمامات الواقية في مصر، الأمر الذي أدى إلى نفاد هذه المنتجات من صيدليات كثيرة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، كما تحايل مصريون على نقص الكمامات في السوق بعمل كمامات من القماش.

سوق سوداء

وأرجع أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات ندرة الكمامات في السوق إلى الإقبال الكبير من المواطنين على شرائها، مما أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع الكمامات يصل سعر الواحدة منها إلى 100 جنيه، بزيادة 10 أضعاف عن سعر بيعها الرسمي.

وتابع في تصريحات صحفية قبل أيام، أن معظم الصيدليات ليس لديها مخزون من الكمامات، خاصة أنه في الأوضاع الطبيعية لا يوجد إقبال كبير عليها، إلا أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الطلب حاليا، لافتا إلى أن هناك صناعة محلية للكمامات في مصر ولكن معظم الإنتاج يتوجه إلى وزارة الصحة والمستشفيات والجهات الحكومية التي تتطلب نوعية عملها ارتداء الكمامة تخوفا من أي عدوى.

وقال عدد من أصحاب محلات المستلزمات الطبية في وقت سابق لموقع الجزيرة نت، إن مصر صدرت للخارج كل الكميات المنتجة محليا، فضلا عن قيام تجار كبار بشراء كميات ضخمة من السوق المحلية لبيعها بالخارج بأسعار خرافية، مما يحقق مكاسب أعلى بكثير من بيعها محليا.

جدل

قوبل خبر إرسال الكمامات إلى إيطاليا بجدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. واحتفت إحدى الصفحات المؤيدة للنظام المصري بتلك الخطوة، زاعمة أن مصر مكتفية ذاتيا من الكمامات، وأن الكميات المصنعة محليا تفوق معدلات الطلب والاستهلاك اليومي.

وفي التعليقات قال أحد المعارضين للخطوة

فيما قال الدكتور محمد بسيوني تعليقا على الخبر إن الأطباء لا يجدون أي كمامات في السوق.