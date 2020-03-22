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الصين تسجل إصابة محلية واحدة بكورونا و45 إصابة مستوردة

الصين تمكنت من الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها
الصين تمكنت من الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها
22/3/2020

أعلنت الصين الأحد عن 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة عدوى واحدة من داخل أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة "محلية".

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد 19 إلى أراضيها من الخارج.

وسُجلت الحالة المحلية في مقاطعة غوانغ دونغ في جنوب الصين، ومصدرها حالة "مستوردة" من الخارج، بحسب السلطات الصحية المحلية.

وتؤكد الصين تسجيل 314 إصابة بسبب انتقال العدوى من أشخاص جاؤوا من خارج البلاد.

ويفرض على كل وافد إلى الصين من أي بلد حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها ببطء في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان بؤرة الفيروس. ولم تسجل في هذه المنطقة أي إصابة جديدة الأحد.

وسجلت الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس أواخر العام الماضي، و3261 حالة وفاة من بينها 6 حالات يوم السبت.

المصدر : وكالات
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