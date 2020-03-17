إغلاق مكتب "الغارديان" في مصر بعد تقرير عن مصابي كورونا

قررت هيئة الاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية في مصر وسحب اعتماد المكتب.

وقررت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، توجيه إنذار أخير إلى مراسل جريدة "نيويورك تايمز" في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية.

وأكدت الهيئة أن الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر واعتمدا على مصادر غير موثوقة ولم تتواصلا مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات الرسمية.

واعتبرت الهيئة أن ما حدث هو تعمد لنشر أخبار مضللة عن مصر ومغلوطة وتعمد الإساءة لمصر بكل السبل وهو ما تكرر مرارا من الصحيفتين وبخاصة الغارديان.

وطالبت الهيئة كافة المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية بالالتزام بأقصى درجات المهنية والتدقيق في ظل الوضع الحالي الذي يشهد توترا شديدا نظرا لتأثير فيروس كورونا.

استنكار مصري

من جانبه أعرب أسامة هيكل وزير الدولة المصري لشؤون الإعلام أمس الإثنين، عن استنكاره وأسفه الشديدين إزاء ما قال إنه قيام وسائل إعلام أجنبية كبرى بترويج أكاذيب بشأن وجود 19 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر على الرغم من أن الحكومة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يعلنان بشفافية أن الإصابات تبلغ حوالي 150 إصابة.

ودعا هيكل في رسالة تهكم وسخرية من هذه الأطراف الإعلامية الأجنبية إلى ضرورة الكشف عن مصادرها وأدلتها التي تغيب عن منظمة الصحة العالمية.

وقال هيكل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إن كم المبالغة الزائدة التي حدث مؤخرا من المواطنين في الأسواق كان بسبب الشائعات التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الحكومة أكدت توافر السلع ولا داعي للتكالب على الأسواق".

وكانت وزارة الصحة المصرية أكدت، في بيان أمس، عدم صحة ما أوردته الغارديان" بشأن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، إلى أكثر من 19 ألف حالة.

والأحد الماضي، نشرت الغارديان خلاصة بحث أجراه مجموعة من خبراء الأمراض المعدية في جامعة تورنتو يقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد تكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة.

وجاء هذا التقدير بناء على عدة عوامل أهمها تزايد أعداد السياح المصابين العائدين من مصر في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت مصر، الإثنين، أن عدد حالات الإصابة في مصر ارتفع إلى 150 حالة، وسجلت مصر ثلاث حالات وفاة بالفيروس.