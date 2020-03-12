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إصابات ووفيات جديدة بكورونا في دول عدة لقادمين من مصر

فتاة ترتدي كمامة ويتم قياس درجة حرارتها على متن الباخرة النيلية بالأقصر
فتاة ترتدي كمامة ويتم قياس درجة حرارتها على متن الباخرة النيلية بالأقصر
12/3/2020

بينما يصارع العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد عبر إجراءات مشددة، تتزايد حالات الإصابات حول العالم لحالات قادمة من مصر.

وفي كل مرة تعلن إحدى الدول عن إصابات قادمة من مصر، يتزايد قلق ومخاوف المصريين من العدد الحقيقي للمصابين داخل البلاد، لاسيما مع عدم اتخاذ إجراءات احترازية من تحديد للسفر والسياحة وتعليق المباريات والدراسة.

وأعلنت الكويت اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا بينهم 5 مصريين كانوا مخالطين لحالة سابقة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 80.

واشترطت الكويت على المصريين الوافدين إجراء فحص كورونا في مختبراتها.

كما أعلنت السعودية عن حالات إصابة جديدة بينهم 21 مصريًا كانوا مخالطين كذلك لزائر مصري أُعلن من قبل عن إصابته.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، قبل يومين وفاة مواطن يبلغ من العمر 56 عامًا، عاد من مصر مؤخرًا.

وفي تونس قالت مديرة المرصد التونسي للأمراض المستجدة إن مصابًا تونسيًا بفيروس كورونا حضر مباراة الزمالك والترجي في مصر وظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته للبلاد.

أما في الولايات المتحدة، فقد أعلن مسؤولو الصحة إحصائية لحالات الإصابة بكورونا بينها 40 مصابًا عادوا من مصر بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي ذكرت كذلك أن مصر تعد أكبر ناقل للعدوى إلى أمريكا.

وفي اليونان أعلنت وزارة الصحة وفاة رجل ستيني بكورونا بعد عودته من رحلة شملت إسرائيل ومصر.

وفي هونغ كونغ، أعلن مركز الحماية الصحية أمس، أن جميع أعضاء مجموعة سياحية قادمة من مصر وعددهم تسعة أفراد، يحتمل إصابتهم بكورونا.

وقال إن المجموعة كانت تضم 8 سياح ومرشد سياحي وسافرت إلى مصر في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار.

وقالت مسؤولة بالمركز إنه تم تشخيص 6 حالات جديدة بالمرض، وجاءت نتيجة تحليل 3 آخرين إيجابية بشكل مبدئي.

وأواخر الشهر الماضي، سجلت كندا إصابة لسائح ثمانيني من مقاطعة تورنتو عائد من مصر، كما سجلت فرنسا 13 حالة إصابة لمسافرين عائدين أيضًا من مصر، وفي التوقيت ذاته أعلنت تايوان عن إصابة قادمة من مصر.

ودفعت هذه الحالات دولًا عدة لاتخاذ اجراءات احترازية ووقائية تجاه المسافرين من وإلى مصر، في ظل انتشار الوباء المستجد، وفرضت قيودًا "مؤقتة" على دخول أراضيها للمسافرين القادمين من مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 67 حالة، وسط تشكيك من ناشطين حول الأرقام المعلنة، ومناشدات من المصريين عبر منصات التواصل، باتخاذ إجراءات احترازية تتناسب مع حجم كارثة كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا بعدما أودى بحياة أكثر من 4500 شخص حول العالم وأصاب عشرات الآلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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