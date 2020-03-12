إصابات ووفيات جديدة بكورونا في دول عدة لقادمين من مصر

بينما يصارع العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد عبر إجراءات مشددة، تتزايد حالات الإصابات حول العالم لحالات قادمة من مصر.

وفي كل مرة تعلن إحدى الدول عن إصابات قادمة من مصر، يتزايد قلق ومخاوف المصريين من العدد الحقيقي للمصابين داخل البلاد، لاسيما مع عدم اتخاذ إجراءات احترازية من تحديد للسفر والسياحة وتعليق المباريات والدراسة.

وأعلنت الكويت اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا بينهم 5 مصريين كانوا مخالطين لحالة سابقة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 80.

واشترطت الكويت على المصريين الوافدين إجراء فحص كورونا في مختبراتها.

المؤتمر الصحفي وزارة الصحة 12/3/2020 https://t.co/KvlvatU5Vo — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 12, 2020

كما أعلنت السعودية عن حالات إصابة جديدة بينهم 21 مصريًا كانوا مخالطين كذلك لزائر مصري أُعلن من قبل عن إصابته.

– الحالات الـ ٢١ الأخرى هي من الجنسية المصرية، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات هو ٤٥ حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 11, 2020

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، قبل يومين وفاة مواطن يبلغ من العمر 56 عامًا، عاد من مصر مؤخرًا.

بيروت في 10/3/2020

تسجيل اول وفاة لمريض #كورونا

تعلن #وزارة_الصحة_العامة عن وفاة مواطن لبناني (56 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد، كان قد أعلن سابقا انه في وضع حرج وغير مستقر.

وكان المتوفى قد أتى إلى لبنان من مصر بتاريخ الحادي والعشرين من شباط الماضي. pic.twitter.com/jWr4CxhQMW — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) March 10, 2020

وفي تونس قالت مديرة المرصد التونسي للأمراض المستجدة إن مصابًا تونسيًا بفيروس كورونا حضر مباراة الزمالك والترجي في مصر وظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته للبلاد.

أما في الولايات المتحدة، فقد أعلن مسؤولو الصحة إحصائية لحالات الإصابة بكورونا بينها 40 مصابًا عادوا من مصر بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي ذكرت كذلك أن مصر تعد أكبر ناقل للعدوى إلى أمريكا.

نيويورك تايمز: عدد الاميركيين الذين اصيبوا بفيروس كورونا نتيجة زيارتهم #مصر بلغ 40 شخصاً. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 12, 2020

وفي اليونان أعلنت وزارة الصحة وفاة رجل ستيني بكورونا بعد عودته من رحلة شملت إسرائيل ومصر.

وفي هونغ كونغ، أعلن مركز الحماية الصحية أمس، أن جميع أعضاء مجموعة سياحية قادمة من مصر وعددهم تسعة أفراد، يحتمل إصابتهم بكورونا.

وقال إن المجموعة كانت تضم 8 سياح ومرشد سياحي وسافرت إلى مصر في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار.

وقالت مسؤولة بالمركز إنه تم تشخيص 6 حالات جديدة بالمرض، وجاءت نتيجة تحليل 3 آخرين إيجابية بشكل مبدئي.

وأواخر الشهر الماضي، سجلت كندا إصابة لسائح ثمانيني من مقاطعة تورنتو عائد من مصر، كما سجلت فرنسا 13 حالة إصابة لمسافرين عائدين أيضًا من مصر، وفي التوقيت ذاته أعلنت تايوان عن إصابة قادمة من مصر.

ودفعت هذه الحالات دولًا عدة لاتخاذ اجراءات احترازية ووقائية تجاه المسافرين من وإلى مصر، في ظل انتشار الوباء المستجد، وفرضت قيودًا "مؤقتة" على دخول أراضيها للمسافرين القادمين من مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 67 حالة، وسط تشكيك من ناشطين حول الأرقام المعلنة، ومناشدات من المصريين عبر منصات التواصل، باتخاذ إجراءات احترازية تتناسب مع حجم كارثة كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا بعدما أودى بحياة أكثر من 4500 شخص حول العالم وأصاب عشرات الآلاف.