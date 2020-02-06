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مصر: طالب يتهم جامعة المنوفية بسرقة مشروع تخرجه.. ومغردون: "مش أول مرة"

المهندس أحمد السيد
المهندس أحمد السيد
6/2/2020

تصدر وسم #وقف_جبروت_دكاتره_الجامعات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وذلك بعدما نشر أحد طلاب جامعة المنوفية شمالي مصر ويدعى أحمد السيد مجموعة تغريدات عبر تويتر اتهم فيها الجامعة بسرقة مشروع تخرجه.

وشرح الطالب الذي يدرس تخصص هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي من خلال التغريدات "تحايل" مشرفي القسم على الطلاب ومنعهم من استرداد مشروعهم رغم تعهدهم بذلك.

ما اضطر الطلاب للتقدم بشكوى إلى وكيل الكلية ومن بعده العميد لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وطالب متابعو السيد مشاركة ما كتب ومساعدته ليتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر، وسط مطالبات باسترداد المشروع ودعمه، رافضين سلوك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.

وعبر السيد عن تخوفه من إنهاء مستقبله المهني بسبب ما كتبه لكنه بالمقابل رفض الخضوع لتهديدات المشرفين مؤكدا أن ما حدث لن يتكرر بعد فضحه للأمر.

https://twitter.com/ayamoha54157495/status/1225248903584534528?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/abdullah_aymn/status/1225248390071701504?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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