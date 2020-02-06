مصر: طالب يتهم جامعة المنوفية بسرقة مشروع تخرجه.. ومغردون: "مش أول مرة"

تصدر وسم #وقف_جبروت_دكاتره_الجامعات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وذلك بعدما نشر أحد طلاب جامعة المنوفية شمالي مصر ويدعى أحمد السيد مجموعة تغريدات عبر تويتر اتهم فيها الجامعة بسرقة مشروع تخرجه.

وشرح الطالب الذي يدرس تخصص هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي من خلال التغريدات "تحايل" مشرفي القسم على الطلاب ومنعهم من استرداد مشروعهم رغم تعهدهم بذلك.

أنا عارف إن الثريد ده ممكن ينهي حياتي المهنية من قبل ما تبدأ أصلاً علشان فيه تخبيط في حيتان الكل بيخاف يقرب منهم بس أنا متعودتش أسكت عن حقي — Aحmed (@NotAdequate_) February 5, 2020

ما اضطر الطلاب للتقدم بشكوى إلى وكيل الكلية ومن بعده العميد لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وطالب متابعو السيد مشاركة ما كتب ومساعدته ليتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر، وسط مطالبات باسترداد المشروع ودعمه، رافضين سلوك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.

وعبر السيد عن تخوفه من إنهاء مستقبله المهني بسبب ما كتبه لكنه بالمقابل رفض الخضوع لتهديدات المشرفين مؤكدا أن ما حدث لن يتكرر بعد فضحه للأمر.

ولادنا ومستقبل البلد أعمارهم ومجهوداتهم بتتسرق، زي ما كل شباب البلد بيتسرقوا في أهم وأغلى سنين عمرهم. الظلم ظلمات #وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات https://t.co/BWikpSTPMj — Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) February 6, 2020

#وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات ..

طول ما الدكتور شايف إن مصير الطالب بايده طول ما جبروته زايد وهيزيد

مش بس احمد اللي ضاع حقه

الناس اللي بتسقط كل سنة بسبب تعند دكتور ،

والناس المتفوقة اللي مكانها الاول و ف الاخر تجيب ملاحق أو درجات واطية وكل ذنبها ان حد من الاكابر معاها ف الدفعة https://t.co/anMQmMWiGT — درويش 🇵🇸⁦🇪🇬⁩ (@realdarweesh) February 6, 2020

كل واحد من دكاترة الجامعات فاكر نفسه النبي المرسل بالمادة بتاعته

و للآسف أتخرجتا و اتصدمنا بالحياة العملية و عرفنا إن مناهج الدكاتره دي

لا تمت للواقع بصله من قريب أو من بعيد و قبل الإمتحان يلغي نص المنهج ،عشوائية في الأداء و جبروت وقلة آدب فالأخلاق

#وقف_جبروت_دكاتره_الجامعات — Ahmedosama (@ahmedosama9) February 6, 2020

https://twitter.com/ayamoha54157495/status/1225248903584534528?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/abdullah_aymn/status/1225248390071701504?ref_src=twsrc%5Etfw