فيديو: إعلامي مصري يحرض ضد داعية سلفي وتخوفات من اعتقاله

عرض الإعلامي المصري محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة في حلقة بثت، الأحد الماضي، مقاطع مصورة للداعية الإسلامي حازم شومان، قال إنها رصد لجرائمه.

وقال الباز إن الداعية شومان يصعد المنابر في مساجد بالمنصورة دون إخطار الأوقاف، بل ويعارض الدولة المصرية في كل قراراتها بداية من "ثورة 30 يونيو" وحتى الآن، وكان يتردد على منصة اعتصام رابعة العدوية 2013.

وحرض الباز على شومان وأكد أنه مخرب ويقف ضد الدولة المصرية.

كما نشرت قناة اليوم السابع على موقع "يوتيوب" فيديو للداعية شومان أثناء مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب وقالت إن الداعية السلفي حازم شومان يشارك بمعرض الكتاب ويخالف اللوائح.

وتفاعل جمهور شومان عبر تويتر مع تحريض الباز، وأبدوا تخوفهم من اعتقال الداعية وتلفيق تهم باطلة له.

سنة الله ان يعادو دينه واولياءه فيزداد انتشارا كالنور اذا طعن #حازم_شومان_خط_احمر — Assem Abdul Ghani (@AbdulAssem) February 6, 2020

من بين كل الخطباء ورجال الدين يبقي د. حازم شومان تأثيره الاقوى بنبرة صوته اللي بتفوقنا

لو حضرتك شايف انه مش قادر يسيطر ع اعصابه او مش عاجبك فأنت حر وخلي رأيك لنفسك بس احنا عمرنا مانكرهه ابدا او ننولكوا اللي ف بالكو — Mai Eldosoky (@MaiEldosoky2) February 6, 2020