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فيديو: إعلامي مصري يحرض ضد داعية سلفي وتخوفات من اعتقاله

محمد الباز (يمين) وحازم شومان
محمد الباز (يمين) وحازم شومان
6/2/2020

عرض الإعلامي المصري محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة في حلقة بثت، الأحد الماضي، مقاطع مصورة للداعية الإسلامي حازم شومان، قال إنها رصد لجرائمه.

وقال الباز إن الداعية شومان يصعد المنابر في مساجد بالمنصورة دون إخطار الأوقاف، بل ويعارض الدولة المصرية في كل قراراتها بداية من "ثورة 30 يونيو" وحتى الآن، وكان يتردد على منصة اعتصام رابعة العدوية 2013.

وحرض الباز على شومان وأكد أنه مخرب ويقف ضد الدولة المصرية.

كما نشرت قناة اليوم السابع على موقع "يوتيوب" فيديو للداعية شومان أثناء مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب وقالت إن الداعية السلفي حازم شومان يشارك بمعرض الكتاب ويخالف اللوائح.

وتفاعل جمهور شومان عبر تويتر مع تحريض الباز، وأبدوا تخوفهم من اعتقال الداعية وتلفيق تهم باطلة له.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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