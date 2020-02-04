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شاهد: طبيب أسنان يروي لـ "الجزيرة مباشر" قصة رسمه خريطة "صفقة القرن"

4/2/2020

التقت "الجزيرة مباشر" طبيب الأسنان سعد خلف الذي قام برسم صورة تسخر من الخريطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية.

الصورة التي جسدت خريطة فلسطين كـ "هيكل عظمي" للسخرية مما طرحه ترمب، تداولها ناشطون بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي كما استعان بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ" صفقة القرن".

خلف أجاب عن رأيه في صفقة القرن بالقول إنه شرح لابنه كيف تقضم هذه "الصفقة" ما تبقى من فلسطين التاريخية، كما أنها تعطي كامل القدس للمحتل الإسرائيلي كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني.

وأوضح خلف أن الاحتلال الإسرائيلي لن يزول إلا إذا وجد نفسه مجبرا على دفع ثمن تكاليف هذا الاحتلال وأن فاتورة بقائه أعلى بكثير من فاتورة رحيله.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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