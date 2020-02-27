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شاهد: أسرة تحتمي بمرزعة دجاج من جحيم النظام السوري

أسرة تهرب من قصف النظام السوري إلى مدجنة دجاج ومخزن أعلاف
أسرة تهرب من قصف النظام السوري إلى مدجنة دجاج ومخزن أعلاف
27/2/2020

تحت ضغط القصف وهروبًا من ويلات الحرب، خرج أبو عبدو وعائلته نازحين من ريف حلب الغربي، وذلك بالتزامن مع تقدم قوات النظام السوري على بلدتهم.

أسرة سورية تجبرها الظروف على السكن في مدجنة ومخزن أعلاف مهجور

توجهوا إلى أماكن عدة بحثاً عن مأوى، لكن دون جدوى، ولم يجدوا سوى مزرعة دجاج ومخزن أعلاف مهجور -بناحية راجو الواقعة شمال غربي عفرين- يحتمون فيه من البرد وجحيم النظام السوري.

حيث قاموا بتنظيفها من بقايا العلف وأوساخ الدجاج، وسكنوا فيها بلا نوافذ ولا أبواب ولا أيّ خدمات إنسانية مهما بلغت بساطتها.

ويعول أبو عبدو أسرةً قِوامها 20 شخصًا، بينهم ستة من المعاقين ذهنيًا -يعانون تخلفًا عقليًا- ويعيشون جميعًا وسط ظروف مأساوية للغاية.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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