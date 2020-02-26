بين وفاة مرسي ومبارك.. كيف تعاملت السلطات المصرية بازدواجية؟

لا تزال وفاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تشعل منصات التواصل الاجتماعي والشارع في مصر.

وفي سياق التفاعل، أقام مغردون مقارنات بين طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتوفي مبارك، الثلاثاء، عن عمر 91 عامًا الذي تقلد السلطة 30 عاما ثم أطيح به في ثورة شعبية على الفساد والاستبداد السياسي عام 2011.

وقال مغردون إن السلطات المصرية مارست كل أشكال التضييق على الرئيس الراحل محمد مرسي سواء داخل السجن أو حتى في وفاته، بينما سمحت للرئيس المخلوع بالعيش في منزله ووسط عائلته رغم مقاضاته في قضايا فساد.

كما قارن المغردون بين طريقة تعامل الإعلام المصري والمؤسسات الرسمية في الدولة مع وفاة مبارك ومرسي.

التعامل الرسمي مع وفاة مبارك

نعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 مع إسرائيل والتي كان خلالها قائدًا للقوات الجوية.

وقال مصدر عسكري لوكالة رويترز إن جنازة عسكرية ستقام له. ورجحت تقارير إعلامية تشييعه، اليوم الأربعاء، في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وبث التلفزيون الرسمي لقطات له ظهر خلالها شريط أسود في زاوية الشاشة.

وقد تقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

كما صدرت بيانات منفصلة عن الحكومة ومجلس النواب والأزهر الشريف، والكنائس الثلاثة، ونادي قضاة مصر، تنعي مبارك وتشيد بدوره في حرب أكتوبر.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقيات عزاء في وفاة مبارك، من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد.

كما نعت مبارك كل من الجامعة العربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السابق لحكومة لبنان سعد الحريري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ما بين مرسي و #حسني_مبارك.. هكذا تعاملت الدولة مع وفاتهما pic.twitter.com/n1qB42aQcG — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 25, 2020

التعامل الرسمي مع وفاة مرسي

الرئيس الراحل محمد مرسي اعتقل عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013 وظل مختفيًا لشهور حتى ظهر في أولى جلسات محاكمته، وبقى خلال فترة سجنه في حبس انفرادي حتى توفي أثناء إحدى جلسات محاكمته في يونيو/حزيران 2019.

وقال فريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي، إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي.

ومنعت السلطات المصرية إقامة جنازة للرئيس محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة، لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.

الله يرحمة مرسي مات في زنزانة بعد عذاب انفرادي و ضغط نفسي و تدهور حالة صحية، و الله يرحمة مبارك مات في جناحه الخاص بالمستشفي العسكري اللي كان مقضي فتره حبسه قبل الافراج كله فيه، الخلاصة يعني و عند الله تجتمع الخصوم و ربك عنده ميزان العدل لا يظلم عنده احدا، ربنا يرحمة و يرحمنا. — Khalid Gad (@Khalidgadmusic) February 25, 2020

وفي وسائل الإعلام تم تجاهل خبر وفاته، مع ذكر اسمه فقط من دون أن يسبقه أي لقب، وخرجت الصحف في اليوم التالي للوفاة بين متجاهلة وأخرى سبقت اسمه بالخائن في خبر صغير بالصفحات الداخلية وصفحة الحوادث.

ورفضت السلطات تسليم الجثمان لأسرته، حيث تم تغسيله في مستشفى السجن بحضور 9 من أفراد عائلته، وتم أداء صلاة الجنازة عليه داخل السجن أيضا بحضور 10 أشخاص فقط في منتصف الليل، قبل أن يتوجه الجثمان فجرًا إلى المقابر وسط حراسة أمنية مشددة لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع الجثمان.

ورفضت السلطات طلبًا بدفنه بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية تنفيذًا لوصية الرئيس الراحل.

#حسني_مبارك مات الرئيس المصري المنتخب من قبل الشعب محمد مرسي عدو الصهاينه لم يعزيه أحد من رؤساء العرب الطغاة في حين مات الطاغية حسني مبارك كل الطغاة يتسابقون للتعزيه . — برغش (@shadowq8boss) February 25, 2020

بين مشهد وفاة مبارك ووفاة مرسي بين نعي الرئاسة والجيش وتجهيز جنازة عسكرية وبين الدفن تحت جنح الظلام وبلا جنازة أو بيت عزاء بين مجرم وفاسد ومستبد نال براءته زورا وبريء منتخب أدين افتراء وظلما بين علاج في مستشفى واحترام وبين زنزانة ظلماء وحرمان من الدواء عند الله تجتمع الخصوم — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) February 25, 2020

تخيلوا إن في ناس زعلت علي موت مبارك وهو على سريره وسط أهله بعد 30 سنة ظلم وتجهيل وفقر ومرض

في شعبه ونفس الناس دي كانوا فرحانين في موت الرئيس #مرسي في سجنه بعد قتله وبعدحكم سنة واحدة

“مالكم كيف تحكمون”

الله يرحمك يا دكتور #مرسي ويجعل صبرك في ميزان حسناتك

اللهم انتقم من ظالميك pic.twitter.com/il79ZSpaFI — أ/محمدالقصاص (@Gc3mU) February 25, 2020

غدا جنازة عسكرية مهيبة لـ #حسني_مبارك بحضور السيسي ورؤساء بعض الدول في حين منعت جنازة مرسي ودفن ليلا وتم القبض على من قدم العزاء لأسرته، مهما بلغت زينتكم فستخرجون غدا خلف لص عوقب بتهمة مخلة بالشرف من واقع سجلات محاكمكم، في حين ان كل قضايا مرسي تحت الاجراء ولم تثبت منها واحدة 😊 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) February 25, 2020

يكفيك شرفا سيدي الرئيس الشهيد باذن الله #مرسي انه يوم وفاتك فرح هؤلاءك ويوم وفاة #حسني_مبارك مبارك حزن هولاء 👇👇#ارمى_السيسي_وانت_نازل https://t.co/3rMMd6zdZK — ضد الظلم ⁦⁦⁦⁦✌️⁩⁦⁦🇪🇬⁩⁦ (@yaaaaaaaarbb) February 25, 2020

لفت انتباهي في الفنانين اللي بيترحموا على مبارك

إن محدّش فيهم قدر يترحم على مُرسي مع إنه اجتمع بيهم،

وده يورّيك قد ايه الفنان منتفع بطبعه ويحب القوي اللي معاه نفوذ وكل ادوارهم اللي بيلعبوها ع الشاشة وهم غلبانين وحساسين تمثيل،

مرسي المسجون المقتول المنقلب عليه ماستاهلش منهم رحمة!؟ — Dina 🇦🇹⚜️ دينا (@Dina_2096) February 25, 2020

https://twitter.com/shaybelban_/status/1232316368973729796?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/a_yaa74/status/1232296754290339840?ref_src=twsrc%5Etfw