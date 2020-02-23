ماليزيا تتعاون مع اليابان لإنتاج قطع غيار الطائرات

تقيم اليابان في إطار عمل للتعاون مع ماليزيا لإنتاج قطع غيار الطائرات وتدريب أفراد من صناعة الطيران، في أول تعاون من نوعه في آسيا.

وطبقا لما ذكرته مصادر حكومية يابانية اليوم الأحد، تسعى اليابان للتوقيع على اتفاق مع ماليزيا هذا الصيف، بهدف تعزيز العلاقات مع سوق الطائرات التجاري المتنامي في آسيا ومساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الحجم المصنعة لقطع غيار الطائرات في توسيع نشاطها.

تأتي المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اليابانية لتوسيع القيمة الإنتاجية لصناعة الطائرات في البلاد إلى ثلاثة تريليونات ين (27 مليار دولار أمريكي) في عام 2030 من 1.8 تريليون ين في عام 2018 من خلال تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا.

تجميع الطائرات في شركة سبيريت ايروسيستيمز الماليزية (مواقع إلكترونية)

وتروج ماليزيا لأن تكون صناعة الطائرات وشركة "سبيريت ايروسيستيمز" الكبرى المصنعة لقطع غيار الطائرات الأمريكية، وشركات أخرى، ليكون لديها قواعد إنتاج في البلاد.

وبموجب إطار العمل، تأمل اليابان في توسيع سلسلة إمدادات، يتم فيها تجميع الأجزاء العالية الدقة المصنوعة في اليابان في ماليزيا.