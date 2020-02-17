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تقارير|الإمارات

مغردون إماراتيون يهاجمون دحلان ويصفونه بـ"عراب المؤامرات"

المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان
المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان
16/2/2020

دشنت حسابات إماراتية معارضة حملةً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ لتسليط الضوء على أدوار محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وظهر وسم #دحلان_عراب_المؤامرات ليهاجم النشطاء من خلاله أنشطة وتحركات دحلان -المدعوم من حكومة أبو ظبي- ضد تركيا والحزب الحاكم فيها، فضلًا عن ممارساته في دول عربية عدّة، من بينها ليبيا ومصر، عبر دعم الثورة المضادة.

وسلط المغردون الضوء على علاقات دحلان مع إسرائيل باعتباره أداةً للتنسيق بين تل أبيب وأبو ظبي.

أشار المغردون كذلك إلى توظيف الإمارات لدحلان بغية زعزعة الاستقرار في بعض الدول عبر دعم الانقلابات وإحباط ثورات الشعوب وتكريس التطبيع مع إسرائيل.

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يذكر أن شركة (ستوك وايت) الدولية للمحاماة قد طالبت، الأربعاء الماضي، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لاعتقال مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ويأتي ذلك في أعقاب كشف تحقيق استقصائي أمريكي عن تقديم أدلة عدة تفيد وقوف دحلان -رجل الإمارات ولاعبها الأشهر في المنطقة، والقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية- وراء هذه الجرائم الإماراتية في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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