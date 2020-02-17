مشروع "تركي ماليزي" لتطوير مدرعة قتالية.. تعرف على مميزاتها

يتواصل مشروع تطوير وصناعة المدرعة "إيه في-8 تي زد إيه" ثمانية الدفع، بالاعتماد على نموذج المدرعة القتالية التركية "بارص" (الفهد) بالتعاون بين ماليزيا وتركيا.

ففي عام 2011، وقعت مجموعة FNSS التركية للصناعات الدفاعية، اتفاقية مع شركة DRB Hicom Defense الماليزية لتكنولوجيا الصناعات الدفاعية، لتنفيذ مشروع تطوير مدرعة قتالية تناسب التضاريس الجغرافية لماليزيا.

وفي إطار الشراكة المذكورة، تمكنت المجموعة التركية من تطوير وصناعة المدرعة "إيه في-8 تي زد إيه" ثمانية الدفع، بالاعتماد على نموذج المدرعة القتالية التركية "بارص" والتي تعني (الفهد).

وتوشك المجموعة التركية هذه الأيام على الانتهاء من المشروع بعد تسليم العشرات من المدرعات وقطع الغيار التابعة لها، للجانب الماليزي.

وفي هذا الإطار، تم تطوير العديد من المركبات المدرعة في ماليزيا.

ومن المتوقع أن تنهي المجموعة التركية، تسليم كافة المركبات المدرعة وقطعها، التي تنتجها، للجانب الماليزي، نهاية العام الحالي.

جدير بالذكر أن مشروع الشراكة التركية الماليزية لصناعة مدرعات قتالية متطورة، يعد واحدا من أكبر صفقات بيع الأنظمة الدفاعية بالنسبة إلى تركيا، بقيمة تبلغ 600 مليون دولار.

ويتضمن المشروع صناعة مدرعات بـ12 طرازا مختلفا، أنجزت الشراكة التركية الماليزية صناعة 9 منها حتى العام الماضي.

وأطلقت القوات البرية الماليزية على المدرعة “إيه في-8 تي زد إيه” المطوّرة اسم "جيمبيتا"، ولديها محرك يستخدم وقود الديزل، وتصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة.

مميزات المدرعة

تتمتع المدرعة بقدرة السير على السطحين الرخو واللين، دون مواجهة السائق أي صعوبات في القيادة، إلى جانب إمكانية التحكم بضغط الهواء الموجود في العجلات وذلك لمواكبة التضاريس التي تسير عليها المدرعة.

وإلى جانب توفير المدرعة كامل أنواع الراحة لسائقها وطاقمها، فهي مزودة بكاميرات رؤية ليلية، ورؤية بزاوية 180 درجة أفقية.

وتستطيع المدرعة السير مسافة 550 كم دون الحاجة للتزود بالوقود، ومع ذلك فإن لديها حجرات إضافية لتخزين الوقود، مخصصة للحالات الطارئة.

وبفضل الأقراص المزودة داخل عجلات المدرعة، فهي تستطيع مواصلة مسيرها حتى ولو تعرضت عجلاتها للثقب.

وتتشارك شركة "نورول ماكينا" للصناعات الدفاعية التركية، مع شركة "بي.إيه.إي سيستمز" للصناعات الدفاعية البريطانية، في امتلاك مجموعة "إف إن إس إس"، وتبلغ حصة "نورول ماكينا" في المجموعة 51%، فيما تمتلك "بي إيه إي سيستمز" 49%.