تصريحات وزيرة الصحة المصرية عن كورونا تثير سخرية مواقع التواصل

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في مداخلة لها في برنامج تلفزيوني إن منظمة الصحة العالمية ستوفر دواء لفيروس كورونا المستجد خلال ثلاثة أسابيع.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستوثّق إجراءات تعامُلها مع الفيروس، وسترسلها بدورها للمنظمة وذلك وفق تصريح الوزيرة "للاستفادة منها".

قوبلت تصريحات الوزيرة بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيك في صحة التصريحات الحكومية.

كانت الوزارة قد أعلنت في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

واكتفت السلطات المصرية بالقول إنها "لشخص أجنبي"، دون أن تكشف أيّ معلومات.

وتواجه هالة زايد حملة انتقادات واسعة ومتواصلة لكثرة تصريحاتها الغريبة، فضلا عما يصفه البعض بالفشل المستمر، ما دفع رواد مواقع التواصل لتبني وسم #إقالة_وزيرة_الصحة.

وزيرة الصحة: حامل "كورونا" المكتشف "غير معدي" ويمكنه التغلب على الفيروس.

في بلادهم عملوا حجر صحي على المرضى و حبسوهم في بيوتهم و حرقوا جثث الناس اللي ماتت و احنا هنا شطار و بنقول غير معدي و العملية في النملية . — ahmedyes (@ahmedyes2) February 16, 2020

الخطر الحقيقى الذى يهدد حياة المصريين ليس كورونا انما هذا الفيروس المتنكر فى صورة وزيرة الصحه https://t.co/vH3n7YkXhh — Freelance Human, إنسان 💊 💉😷 (@Dr_Ibn_elkhatab) February 16, 2020

كل الناس في العالم بتتكلم في: سنة و نص

وزيرة الصحة المصرية: أديني ٢١ يوم https://t.co/zLVrFxkIEn — Rania (@RaniaAbdallah) February 16, 2020

وزيرة الصحة طلعت بيان بتقول انها نجحت في اكتشاف اول حاله لفيروس كورونا في مصر ،،،، مش عارف ايه النجاح في كدا ،، عموما ربنا يوفقك، بس ياريت ما تنجحيش تاني — محمالكَّني مؤقتاً (@Mo7aMakany2) February 16, 2020

وزيرة الصحة او اي وزير تاني او رئيس الوزراء ناس على قدر عالي من التعليم لكن كلامهم يدل على انهم مجرد أبواق للعسكر- تصريحات ركيكة وخالية من المنطق. الناس دي ممكن يكونوا رهائن — Jas Min (@TheWomanThatIAm) February 16, 2020