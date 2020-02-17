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تقارير|مصر

تصريحات وزيرة الصحة المصرية عن كورونا تثير سخرية مواقع التواصل

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
16/2/2020

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في مداخلة لها في برنامج تلفزيوني إن منظمة الصحة العالمية ستوفر دواء لفيروس كورونا المستجد خلال ثلاثة أسابيع.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستوثّق إجراءات تعامُلها مع الفيروس، وسترسلها بدورها للمنظمة وذلك وفق تصريح الوزيرة "للاستفادة منها".

قوبلت تصريحات الوزيرة بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيك  في صحة التصريحات الحكومية.

كانت الوزارة قد أعلنت في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

واكتفت السلطات المصرية بالقول إنها "لشخص أجنبي"، دون أن تكشف أيّ معلومات.

وتواجه هالة زايد حملة انتقادات واسعة ومتواصلة لكثرة تصريحاتها الغريبة، فضلا عما يصفه البعض بالفشل المستمر، ما دفع رواد مواقع التواصل لتبني وسم #إقالة_وزيرة_الصحة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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