مغردون سعوديون: الاختلاط في بطولة البلوت يشوه صورة المملكة

أبدى مغردون سعوديون رفضهم مشاركة المرأة مع رجال في بطولة البلوت بالمملكة، التي بدأت فعالياتها الجمعة الماضية في العاصمة الرياض.

هذا ونشرت صحيفة "عكاظ" المحلية مقطعًا مصورًا، يظهر مشاركة لاعبة، باعتبارها أولَ مشاركة نسائية في بطولة البلوت بالسعودية.

أثار ظهور اللاعبة بين الرجال حالة من الرفض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مغردون أن جلوس الرجال مع النساء على طاولة واحدة من أجل اللعب واللهو محرم شرعًا، وهو اختلاط يخدش صورة المملكة ويسيء إلى سمعتها وعاداتها وتقاليدها وقيمها المحافظة.

وعدّ مغردون أن البطولة تُشيع الاختلاط في البلاد، وتهدر الأموال، وتضيع أوقات الشباب وقت تحتاج فيه المملكة للطاقات الشبابية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، فضلًا عن حل مشاكل المواطنين.

https://twitter.com/Mrbrary/status/1228402842744115200?ref_src=twsrc%5Etfw

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :-

"مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت" — الدكتور/خلف الزهراني (@drkaz0707) February 15, 2020

https://twitter.com/qahtanii_m/status/1228637115858214912?ref_src=twsrc%5Etfw

#بطوله_شتاء_الرياض_للبلوت

ما سمعنا أن الحريم يلعبن بلوت ولا هو ضمن اهتماماتهن ويتضح من خلال المقطع التمثيلي الذي اخرجته عكاظ

فقط إقحام للمرأة لمجرد الإقحام ومن باب فرض وتمييع الاختلاط ونسف كل ماقيل عن الاختلاط شرعا وتحطيم مابقي من عادات وتقاليد المجتمع pic.twitter.com/BfXbhH501x — أحمد | عملاق آسيا (@as00am) February 15, 2020

الأمر الحاصل مُعيب بحقنا كسعوددين محافظين !

كيف بنت بكامل تبرجها وسط شباب تلعب بلوت !!!

المصيبة إنهم فاهمين الانفتاح غيييير !!!

هذه تجر هذه وهكذا حتى تسقط في المحظور !

حسبنا الله ونعم الوكيل

#بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت pic.twitter.com/73MibumJ8H — نواف الهلالي (@N11hilal) February 15, 2020

كلمة لن ينساها التاريخ قالها الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله

"إن الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها"

وهاهم تمكنوا — مخلد العتيبي (@king_if16) February 15, 2020

كما أذاعت القناة السعودية الرسمية خبر مشاركة الشيخ عادل الكلباني في النسخة الأولى من البطولة

يشار إلى أن بطولة المملكة للبلوت ينظمها الاتحاد السعودي لرياضات الذهنية والالكترونية، التابع بدوره إلى الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، وقد بدأت نسختها الأولى في فبراير/ شباط 2018، ويجب على المشاركين حضور المسابقة بالزي الرسمي.