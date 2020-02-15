مصر: انخفاض معدل المواليد رغم وصول عدد السكان 100 مليون نسمة

انخفض عدد المواليد في مصر عام 2019 بنحو 68.5 ألف مولود، ليصل إلى 2.313 مليون، مقابل 2.382 مليون مولود عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد هذا أدنى معدل للزيادة السكانية في مصر منذ عام 2005.

وقد أصدر الجهاز بيانا بمناسبة بلوغ عدد السكان في مصر 100 مليون نسمة بالداخل.

وبحسب البيان انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية في مصر (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال عام 2019 إلى 1.757 مليون نسمة، مقابل 1.822 مليون نسمة عام 2018 بفارق 65.16 ألف فرد بنسبة انخفاض بلغت 3.7%.

وقد بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال عام 2019 عدد 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، وبمعدل 3.3 فرد كل دقيقة.

عبء أم فرصة

وترى الحكومة المصرية أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، ما يؤثر بشكل كبير على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة.

وتبذل الحكومة المصرية بكافة أجهزتها جهودا كبيرة للحد من الزيادة السكانية وتقليل معدلاتها، بهدف تحقيق التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.

بينما يرى خبراء أن أغلى ما تملكه الدول هو الثروة البشرية، بشرط حسن إعدادها وتوظيفها لتحقيق مستهدفات التنمية، وذلك عن طريق الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية، وإطلاق الحريات، وفتح مجالات العمل العام، ومحاربة الفساد، وهو ما لا يتوافر في مصر في ظل النظام الحالي.