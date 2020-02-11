البث الحي
تقارير

لا لبضائع الإمارات.. قطريون يردون على قرار عودة بريد الإمارات للدوحة

مبنى هيئة البريد في قطر
مبنى هيئة البريد في قطر
11/2/2020

دشن مغردون قطريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن رفضهم دخول أي بضائع إماراتية إلى بلادهم.

واستأنفت الإمارات خدمة البريد مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها بسبب الأزمة الخليجية. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت الخدمات غير المباشرة في التاسع من فبراير/ شباط الجاري بنقل البريد عبر سلطنة عمان وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى.

ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.

وبرر المغردون عبر وسم "لا لبضائع الإمارات"، رفضهم التعامل مع بضائع الإمارات بسبب مشاركتها في حصار قطر ومنع المواد الأساسية عنها.

https://twitter.com/q6r/status/1226908380549328897?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1226891650858913793?ref_src=twsrc%5Etfw

وأفاد نشطاء في قطر أنهم تلقوا رسائل على هواتفهم وعبر تطبيق واتساب تفيد بعودة خدمة البريد الموجهة إلى الدوحة.

https://twitter.com/qatare34/status/1226926923378577409?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عام 2017 حصارا سياسيا وتجاريا على قطر بسبب اتهامات بأنها ترعى "الإرهاب". وتنفي قطر هذا الاتهام قائلة إن الحصار هدفه تقويض سيادتها.

وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.

وأضاف "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

وما زال البريد لا يصل إلى قطر من مصر أو السعودية وفقا لخطوط خدمة العملاء في البلدين.

وأكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من تقارير

ما آليات التجارب على لقاحات كورونا؟ وكيف نتأكد من سلامتها؟

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)

تفاصيل مثيرة.. كارلوس غصن يتحدث عن كيفية هروبه من اليابان

كارلوس غصن
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)