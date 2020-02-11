لا لبضائع الإمارات.. قطريون يردون على قرار عودة بريد الإمارات للدوحة

دشن مغردون قطريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن رفضهم دخول أي بضائع إماراتية إلى بلادهم.

السؤال الأهم:

من "عديم الكرامة" اللي بيطلب منكم بعد الغدر والحقد والغل اللي أظهرتوه لنا أمام العالم؟

من اللي لازال يثق فيكم بعد الغدر والخيانة؟

هنا مربط الفرس . . pic.twitter.com/8FbVRdAVhN — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 10, 2020

واستأنفت الإمارات خدمة البريد مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها بسبب الأزمة الخليجية. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت الخدمات غير المباشرة في التاسع من فبراير/ شباط الجاري بنقل البريد عبر سلطنة عمان وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى.

ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.

ما بني على باطل فهو باطل!

هذه ليست أول الخسائر ولن تكون الأخيرة!

ما يحدث للإمارات المتغطرسة نتيجة المكابرة والغرور 👇🏻اللهم لا شماتة

#الإمارات #مبز pic.twitter.com/pTJBbHNF1v — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 10, 2020

وبرر المغردون عبر وسم "لا لبضائع الإمارات"، رفضهم التعامل مع بضائع الإمارات بسبب مشاركتها في حصار قطر ومنع المواد الأساسية عنها.

بعد حصارنا ومحاولة تجويعنا الان يبعثون بمسجات لنا لكي نتعامل معهم تجارياً ، الحذر يا هل قطر لاتثقوا بالفجار …#لا_لبضائع_الامارات pic.twitter.com/Wl9m8zYo6b — ‏﮼بدر‏﮼العتيبــــــــي (@QtrMilan) February 10, 2020

https://twitter.com/q6r/status/1226908380549328897?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1226891650858913793?ref_src=twsrc%5Etfw

وأفاد نشطاء في قطر أنهم تلقوا رسائل على هواتفهم وعبر تطبيق واتساب تفيد بعودة خدمة البريد الموجهة إلى الدوحة.

#لا_لبضائع_الامارات لماذا لايتم تكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية لتلك البضايع المغشوشة وضعيفة الجودة

قال أتستبدلون الذي هو ادنى ..

لن تتقبل معدة المستهلك القطري بتلك البضائع بعد التعود على الفخامة — سعد الباكر (@SaadAAlBaker) February 10, 2020

#لا_لبضائع_الامارات شافوا نفسهم خسرانين وقامو يطرشون رسائل على الواتس والخاص اقول والله لو ارخص واحسن سلع عندكم والله اتفل في رسائلكم واردة عليكم لا تعامل مع غدارين ومجرمين — بوسعد١٤٣ (@bosaadaaa) February 10, 2020

https://twitter.com/qatare34/status/1226926923378577409?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عام 2017 حصارا سياسيا وتجاريا على قطر بسبب اتهامات بأنها ترعى "الإرهاب". وتنفي قطر هذا الاتهام قائلة إن الحصار هدفه تقويض سيادتها.

وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.

وأضاف "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

وما زال البريد لا يصل إلى قطر من مصر أو السعودية وفقا لخطوط خدمة العملاء في البلدين.

وأكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين.