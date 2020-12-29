بينها "بلاك ووتر" و"فاغنر" و"بلاك شيلد".. شركات عسكرية خاصة تعبث بالأمن العربي

تستغل شركات عسكرية خاصة عابرة للحدود، الأزمات الأمنية التي تعيشها العديد من البلدان العربية لدخول سوق الموت مقابل مليارات الدولارات تدفع لها ولمرتزقتها الذين تجندهم من بقاع مختلفة من العالم.

فمن العراق إلى ليبيا مرورا بسوريا واليمن تنشط عدة شركات عسكرية خاصة أمريكية وروسية وإماراتية، لحساب دول وجيوش تسعى لتخفيض النفقات والخسائر البشرية وتجنب الإحراج الدبلوماسي والمساءلة القانونية خاصة عند وقوع جرائم حرب تسعى هذه الدول للتملص منها عبر تحميل الشركات الخاصة مسؤولية القتال المنفلت.

وتنشط في العالم العربي عدة شركات عسكرية خاصة لها فروع وامتدادات في العديد من الدول وبأسماء مختلفة، بالإضافة إلى شركات أمنية محلية ودولية يقدر عددها بالمئات، ويختلف نشاطها عن الشركات العسكرية في طبيعة المهام.

فبينما تقوم الشركات العسكرية بمهام قتالية وتجنيد مرتزقة ودعم جيوش ومليشيات مسلحة على الأرض، فإن الشركات الأمنية تركز على حماية الشخصيات والمنشآت والتدريب والاستشارة الأمنية والاستخبارات والحرب السيبرانية (الإلكترونية)، وقد تتداخل مهام الشركات العسكرية مع الأمنية وتتكامل أحيانا.

وتقدر وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة بحوالي 400 مليار دولار، بحسب دراسة للباحث الأردني وليد عبد الحي، ذكر فيها أن مجموع أرباح هذه الشركات في الوطن العربي هو 45 مليار دولار ما بين 2011 و2014.

ومن أشهر الشركات العسكرية التي تجند مرتزقة للقتال في بؤر التوتر العربية، ثلاث شركات خاصة:

"بلاك ووتر" الأمريكية

شركة أمريكية سيئة السمعة، تورطت في جرائم قتل بحق مدنيين عراقيين، وأدين 4 من أفرادها بالسجن بين المؤبد و30 سنة، لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مجزرة أثارت غضبا دوليا من استخدام المرتزقة في الحروب.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أصدر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عفوا عن عناصر بلاك ووتر الأربعة، ما أثار استياء عراقيا.

وبرز اسم بلاك ووتر مع احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وحصول الشركة على عقود أمنية في البلاد.

وتأسست الشركة عام 1997 وفقا للقوانين الأمريكية على يد إريك برنس، الضابط السابق في مشاة البحرية "المارينز".

وتعتمد الشركة على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم مقابل تعويضات مالية مجزية، وتقدم خدماتها العسكرية والأمنية للحكومات والأفراد بعد موافقة الإدارة الأمريكية.

وبسبب الفضائح التي لاحقتها إبان احتلال العراق، غيرت بلاك ووتر اسمها إلى Xe Service في 2009، ثم أكاديمي في 2011، بعد أن استحوذت عليها شركات منافسة وأصبحت تحت لواء مجموعة كونستليس القابضة، التي تنشط في 20 بلدا وتوظف أكثر من 16 ألف شخص، بحسب بيانات الشركة.

غرافيك | "بلاك ووتر".. تحظى بعفو ترامب

أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة للأذهان ماضيها "سيء الصيت"https://t.co/ZwpzBR7Voj pic.twitter.com/XC3lKiHY8n — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2020

ويتركز نشاط بلاك ووتر باسمها الجديد حاليا في اليمن، حيث كشفت تقارير إعلامية بينها صحيفة نيويورك تايمز، أن توقيع مؤسسها برنس، على عقود مع الإمارات والسعودية للقتال في اليمن إلى جانب التحالف العربي.

وبلغ عدد من جندتهم الشركة في 2015، نحو 1500 مرتزق من كولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبنما والسلفادور وتشيلي، قتل بعضهم في المعارك خاصة بتعز.

"فاغنر" الروسية

تمثل فاغنر الروسية إحدى أشهر الشركات العسكرية التي تنشط في المنطقة العربية بعد أفول نجم بلاك ووتر الأمريكية.

وبدأ نشاط فاغنر في الوطن العربي انطلاقا من سوريا منذ 2014، حيث تشرف على شركتين أمنيتين تتمثلان في: (صائدو داعش)، و(سند للحراسة والخدمات الأمنية).

البنتاغون : "#الإمارات تموّل مرتزقة "فاغنر" الروسية في ليبيا." الإمارات مستعدة أن تتعامل حتى مع الشيطان لإضعاف الدول العربية والقضاء على أحلام شعوبها !#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه5 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 25, 2020

وتتولى فاغنر تدريب عناصر الشركتين، لحماية الاستثمارات الروسية على غرار مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز في البادية السورية ومحافظة دير الزور (شرق).

ومن الدلائل على تورط فاغنر و(صائدو داعش) في القتال، مقتل نحو 250 عنصرا منهما، ومقاتلين من جيش النظام والقوات الرديفة له في قصف جوي أمريكي في 8 فبراير/شباط 2018.

وقتل في هذه الغارة 20 عنصرا من شركة (صائدو داعش)، عند تقدمهم للسيطرة على حقول النفط شرق نهر الفرات، التي كانت بقبضة تنظيم الدولة.

وتستعين فاغنر، بمرتزقة "صائدو داعش" وسند في القتال سواء داخل سوريا أو حتى نقل المئات منها إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

حرقوا المساجد وتشدقوا بشعارات النازية..

بعد دورها المشبوه في سوريا ماذا تفعل شركة المرتزقة الروسية "فاغنر" في ليبيا؟ pic.twitter.com/oOio1Eq5N7 — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 9, 2020

لكن فاغنر لا تعتمد فقط على المرتزقة الموالين لبشار الأسد، بل تضم قائمة طويلة من الجنسيات بدءا من الروسية والصربية والأوكرانية والمولدافية والأرمينية وحتى الكازاخية.

وبالنظر إلى هدوء الجبهة السورية خلال السنوات الأخيرة، تركز فاغنر قوتها الرئيسية في ليبيا، خاصة في محافظتي الجفرة وسرت (وسط)، وامتد نشاطها إلى غاية الجنوب الغربي، الذي تعتبره فرنسا منطقة نفوذها التاريخية.

ومن شأن الإعلان عن بناء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر في 2020، استقطاب عدد أكبر من مرتزقة فاغنر إلى شرق إفريقيا.

مهم

أماكن تواجد مرتزقة فاغنر الروسية

في السودان pic.twitter.com/Xjy82XhODa — Wli (@wmuhaker) January 20, 2020

وبدأت فاغنر نشاطها في السودان منذ 2018، تحت غطاء شركة أم إنفست للتنقيب عن الذهب، لكن الولايات المتحدة أدرجتها ضمن قائمة العقوبات في 15 يوليو/تموز 2020، واتهمتها بمحاولة تقويض المسار الديمقراطي في السودان.

وفرضت واشنطن عقوبات على يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر الملقب بطباخ بوتين، كما أدرجت الشركة نفسها على لائحة العقوبات.

"بلاك شيلد" الإماراتية

لم تكن هذه الشركة الأمنية معروفة، قبل تَفَجُّر فضيحة خداعها لشباب سودانيين تم نقلهم إلى الإمارات للعمل في الحراسة الخاصة، لكن الشركة دربتهم عسكريا بغرض نقلهم للقتال في ليبيا كمرتزقة إلى جانب قوات حفتر، وأيضا إلى اليمن.

سماسرة يعرضون مبالغ مالية على شباب سودانيين ممن خدعتهم شركة بلاك شيلد الإماراتية مقابل وقف التصعيد ، وعلى الضحايا أن لا يقعوا في الفخ وأن يستمروا في مقاضاة الشركة وكيفما حسبوها فحقوقهم ستكون أفضل pic.twitter.com/yUXZssyrYE — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) November 26, 2020

ورغم نفي بلاك شيلد هذه الاتهامات التي كشفتها صحيفة الغارديان البريطانية في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلا أن الملف سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام بعد احتجاج مئات السودانيين أمام السفارة الإماراتية بالخرطوم في يوليو الماضي.

كما أعلن المستشار القانوني للضحايا السودانيين عمر العبيد، مطلع ديسمبر الجاري، بدء استعدادات لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، بتهمة الاتجار بالبشر.

ويكشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتش ووتش على موقعها الإلكتروني واستند إلى لقاءات مباشرة مع الضحايا، أن الشركة الإماراتية تعاقدت مع أكثر من 270 شابًا سودانيًا للعمل في الإمارات حراس أمن، لكنها خدعتهم بعد سلسلة طويلة من الإجراءات حتى زجت بهم في أتون الحرب في ليبيا دون علمهم.

ويوضح التقرير أن الشباب السوداني وجدوا أنفسهم جنبًا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين التابعين لحفتر، بعد إقناعهم بأن مهمتهم حراسة المنشآت النفطية المحيطة بتلك المنطقة (الهلال النفطي)، لكن مع الوقت انخرطوا في أعمال القتال.