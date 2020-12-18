عشرة أرقام قياسية في 2020.. تعرف عليها؟

شهد العام 2020 أحداثا كثيرة وسُجلت خلاله أرقامٌ قياسية عدة، وفيما يأتي نظرة إلى العام 2020 في عشرة أرقام قياسية في مجالات المناخ والصحة والاقتصاد والسياسية والرياضية.

درجة حرارة قياسية

سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 54,4 درجة مئوية في 16 أغسطس/آب في وادي الموت (ديث فالي) في كاليفورنيا، وهي ثالثة أعلى درجة تسجل على الأرض بعد الرقمين القياسيين اللذين سجلا في المنطقة في العامين 1913 و1931.

وفي دليل جديد على ظاهرة الاحترار المناخي العالمي، أُعلن العام 2020 الأكثر حرا بعد العام 2016، وصنف العقد الماضي على أنه "الأكثر حرا على الإطلاق"، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

جائحة بأرقام قياسية

سجّل وباء كوفيد-19 الذي ظهر نهاية العام 2019 في الصين، أرقاما قياسية في سرعة توسعه الجغرافي وقوة تأثيره على النشاط البشري.

وفي 2 أبريل/نيسان، بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء انتشاره، أجبر أكثر من 3,9 مليارات شخص، ما يعادل نصف البشرية، على الخضوع للحجر أو طُلب منهم ذلك.

جائحة كورونا أودت بحياة كثيرين وأثرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال عام 2020

الركود الأقوى

أدى توقف عجلة الاقتصاد الناجم عن الأزمة الصحية وموجة إغلاق الدول إلى ركود اقتصادي حاد في الربيع.

في أبريل/نيسان، تم إلغاء 20,5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,4 في المئة.

من ناحية أخرى، ارتفع حجم مبيعات شركات الانترنت المتعددة الجنسيات بنسبة 18,4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وفقا لمجموعة "ميديوبانكا" المتخصصة.

الحصيلة الأعلى؟

أحصت منظمة الصحة العالمية في 14نوفمبر/تشرين الثاني عددا قياسيا بلغ 700 ألف إصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة.

لكن الحصيلة الرسمية للوباء مع أكثر من 1,6 مليون وفاة في نهاية العام 2020، ما زالت أقل منها في الأوبئة الأخرى.

فعلى سبيل المقارنة، أودت "الإنفلونزا الإسبانية" في 1918-1919 بحياة 50 مليون شخص والطاعون، قضى على نصف سكان أوربا في نهاية العصور الوسطى.

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

رقم قياسي في الحاجات الإنسانية

بسبب كوفيد-19، سيصل عدد الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 235 مليون شخص و"الصورة التي نقدمها هي الأكثر قتامة من حيث الحاجات الإنسانية" على ما قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك.

أغلى حملة انتخابية

14 مليار دولار: لم يسبق أن أُنفق هذا المقدار من الاموال على الانتخابات الأمريكية.

كلّفت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الولايات المتحدة ضعفي إنفاق المرشحين على انتخابات العام 2016 وثلاث مرات أكثر من انتخابات العام 2000، بحسب معهد "سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس" المستقل.

فورمولا واحد: أقوى من "شومي"

حطم سائق الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى الذي كان سجلا باسم الألماني مايكل شوماخر، بعد فوزه باللقب الرابع والتسعين في نوفمبر/تشرين الثاني في تركيا.

وأصبح هاميلتون الآن على قدم المساواة مع الأسطورة "شومي" في عدد الألقاب العالمية مع فوزه بسبعة ألقاب في بطولة العالم للفورمولا واحد.

البريطاني لويس هاميلتون (غيتي – أرشيفية)

الأسرع والأعلى

سجلت ألعاب القوى عددا من الأرقام القياسية في العام 2020: فقد أصبح الأوغندي جوشوا تشيبتيغي الأسرع على مسافة 10 آلاف متر في 26 دقيقة و11 ثانية في أكتوبر/تشرين أول في فالنسيا (إسبانيا)، فيما تفوق السويدي أرمان دوبلانتيس على أسطورة القفز بالزانة الأوكراني سيرغي بوبكا بعدما قفز 6,15 متر في سبتمبر/أيلول في روما.

الخسارة الأقسى

بخسارته 6-0 أمام إسبانيا، مُني المنتخب الألماني لكرة القدم بطل العالم أربع مرات، بأكبر هزيمة له منذ العام 1931 في 18 نوفمبر/تشرين الثاني في إشبيلية.

ولم تمنع هذه الهزيمة يواكيم لوف المدرب المنتخب الوطني منذ العام 2006، من البقاء في منصبه حتى كأس أوربا العام 2021.

سعر قياسي لطير حمام

بيعت "نيو كيم"، وهي حمامة من سلالة بلجيكية، في نوفمبر/تشرين الثاني بسعر قياسي بلغ 1,6 مليون يورو من قبل صيني في مزاد افتراضي.