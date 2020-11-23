هل ينجح ماكرون في إخضاع مسلمي فرنسا لـ"ميثاق العلمانية"؟

عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للضغط وتهديد مسلمي بلاده، مُركزا هجومه هذه المرة على الأئمة، وطالبهم بقبول "ميثاق قيم الجمهورية"، كجزء من حربه الجديدة على ما يسميه "الانعزالية الإسلامية".

واستقبل ماكرون، بقصر الإليزيه بباريس، رفقة وزير داخليته جيرالد دارمانين، في 18 من الشهر الجاري، شخصيات بارزة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (رسمي) عرضوا عليه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل "مجلس وطني للأئمة".

لكن ماكرون، استغل هذا اللقاء لإمهال مجلس الديانة الإسلامية 15 يوما فقط، لوضع "ميثاق لقيم الجمهورية" يتعين على الأئمة والاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الالتزام به.

واشترط ماكرون، أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

وجاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من إحالة الحكومة مشروع قانون "ترسيخ مبادئ الجمهورية"، إلى رئيسي غرفتي البرلمان، في إطار معركة واسعة النطاق يخوضها الرئيس الفرنسي للدفاع عن العلمانية في مواجهة ما يسميه "الإسلام الانعزالي"، قبيل نحو 14 شهرا من الانتخابات الفرنسية.

شهدت فرنسا جريمة ذبح المدرس صامويل باتي بعدما عرض رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد (رويترز)

الأئمة مستهدفون

"كان من الممكن أن يؤدي وجود أئمة، نصبوا أنفسهم (خطباء على المنابر) إلى زعزعة النظام العام"، حسبما نقلته "لوموند"، عن صديق مقرب لماكرون لم تسمه.

وعلى الرغم من أن صحيفة لا كروا الفرنسية، تؤكد أن العمليتين التي وقعتا مؤخرا، ارتكبهما أجانب لم يكن لهم ارتباط خاص بمسجد، إلا أن الحكومة أعلنت إغلاق عدة مساجد اتهمتها بترويج التطرف. وتفاخر وزير الداخلية بأن حكومته أغلقت مساجد أكثر من جميع العهود السابقة.

وتوضح الصحيفة، أن الحكومة تراهن على مجلس الديانة الإسلامية، "لإجباره" على تبني "ميثاق قيم الجمهورية". لكن مبادئ الجمهورية (العلمانية) تفرض على ماكرون فصل الدين عن الدولة، وعدم التدخل في شؤون الديانة الإسلامية، لذلك لجأ إلى مجلس الديانة والضغط عليه لتبني خطة ماكرون لمحاربة "الانعزالية الإسلامية"، من دون أن تكون الحكومة الفرنسية في الواجهة.

وستمنح الحكومة لمجلس الديانة الإسلامية صلاحية تحديد معايير الأهلية ليصبح المسلم إمامًا، ويصدر بطاقات رسمية لأولئك المعينين، وإلغاء بطاقة الإمام في حالة المخالفات، بالإضافة إلى تدريبهم على محاربة التطرف وصياغة ميثاق يجب على جميع الأئمة التوقيع عليه، من أجل إثبات تمسكهم بالقيم الجمهورية.

ويأمل ماكرون، أن يتمكن المجلس الوطني للأئمة، في غضون أربع سنوات أن ينهي وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والجزائر والمغرب.

الحكومة تراهن على مجلس الديانة الإسلامية لإجباره" على تبني ميثاق قيم الجمهورية (غيتي – أرشيفية)

"العلمانية الإسلامية"

يحاول ماكرون تكريس قيم الجمهورية (العلمانية) كجزء من هوية مسلمي فرنسا. غير أن الاتحادات التسعة، المُشكلة لمجلس الديانة الفرنسي، سبق لها أن اختلفت بشأن صياغة "ميثاق قيم الجمهورية"، ومن الصعب أن تتفق بشأنه خلال 15 يوما، وإن حدث ذلك تحت ضغط السلطات الفرنسية فإنها تراهن بفقدان شعبيتها بين مسلمي البلاد.

وتشير صحيفة لوموند، إلى صعوبة اتفاق مجلس الديانة الإسلامية على ميثاق قيم الجمهورية، على الرغم من أنه تمكن في مارس/ آذار 2017، من صياغة هذا الميثاق، تحت ضغط الحكومة في أعقاب هجمات مسلحة في ذلك الوقت.

لكن الصحيفة تستدرك وتوضح أنه كان يكفي أن يعلن رئيس مجلس الديانة الإسلامية حينها عن الميثاق، حتى يتنصل جزء كبير من الاتحادات التسعة منه، ما أفسد العمل المنجز.

لذلك من المستبعد أن يتم الاتفاق على ميثاق جديد في غضون 15 يوما، رغم الضغوط الشديدة التي يمارسها عليهم ماكرون.

ماكرون لفت نظر ممثلي الاتحادات التسعة لمجلس الديانة الإسلامي، الأربعاء، إلى أنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات (قيم العلمانية)، محذرا من أنه يحب عليها "الخروج من هذا الالتباس".

ويرى مراقبون أن ماكرون يقع أمام التباس من نوع آخر، فهو يدافع عن حرية التعبير، وفي الوقت ذاته يضيق على المسلمين حرية المعتقد، وحرية التعبير عن رفضهم للإساءة لنبيهم عبر صور كاريكاتيرية مسيئة، ويحاول أن يفرض عليهم مواثيق قد تتعارض في بعض بنودها مع معتقداتهم، على غرار قضية "اللحم الحلال".

اليمين المتطرف

يوضح الناشط الجزائري المقيم في فرنسا الدكتور عبد القادر حدوش، للأناضول، أن ذبح معلم فرنسي على يد مسلم من أصل شيشاني، شكل صدمة في أوساط الهيئة التعليمية في البلاد، التي تشكل كتلة ضاغطة وقوية.

ويضيف أن الفرنسيين وخاصة التيارات اليمينية يريدون إجابات واضحة من الحكومة في مكافحة التطرف.

وفي هذا السياق يحاول ماكرون تشديد إجراءاته ضد المسلمين في فرنسا وقياداتهم الدينية سواء في مجلس الديانة الإسلامية أو الأئمة ذاتهم، خاضعا لضغوط اليمين المتطرف ومخاوف خسارته للانتخابات الرئاسية القادمة.