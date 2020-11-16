البث الحي
تقارير|فرنسا

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)
يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)
16/11/2020

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء، الثلاثاء، بتهمة الاعتداء على مراهقة، بعد بث تقرير على قناة الجزيرة أطلق خلاله عناصر مجموعة يمينية متطرفة عبارات عنصرية في حانة في مدينة ليل، شمال فرنسا.

ويُحاكم اثنان منهم بتهمة التحريض المباشر على عمل إرهابي والدعوة إلى الكراهية.

وفتحت النيابة تحقيقا في ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد بث تقرير بعنوان "جيل الكراهية" على شاشة الجزيرة.

وتم تصوير مشاهد لعناصر من مجموعة "جيل الهوية" بكاميرا خفية خصوصا داخل حانة "لاسيتاديل" الخاصة بهم في قلب ليل.

وتباهى كثير من مرتادي الحانة بـ "هجماتهم العنصرية" على أشخاص من أصول عربية وأظهرت مشاهد مهاجمة فتاة قالوا إنها مغاربية.

ويواجه ريمي ف. (32 عاما) أشد عقوبة وهي السجن لمدة خمس سنوات، لأنه ذكر هجوما بسيارة على سوق في حي شعبي بمدينة ليل.

وتم تصوير التعليقات بكاميرا خفية "في حالة سكر"، بحسب محاميه إريك كاتلين-دينو، الذي كان مرشحا عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن ليل في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وسيمثل إتيان ف. (26 عاما) أمام محكمة ليل الجنائية بتهمة "التحريض العام على الكراهية أو العنف" لا سيما بسبب ادائه التحية النازية.

كما سيحاكمان مع المتهم الأخير، غيوم د. (31 عاما) تحت إشراف قضائي، بتهمة "العنف في اجتماع"، لاعتدائهم على مراهقة (14 عاما) من شمال أفريقيا في يناير/كانون الثاني 2018.

وأعرب المحامي في منظمة " إس أو إس راسيزم" المناهضة للعنصرية والتي رفعت دعوى مدنية، نيكولاس نيف ناف عن أمله في أن "تسلط العدالة الضوء على الطبيعة التمييزية للأعمال التي ظهرت في مقاطع الفيديو هذه".

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: "هناك ايديولوجية وراء كل هذا، يجب أن يكون رد القضاء قويا".

المصدر : الجزيرة مياشر + الفرنسية
المزيد من تقارير

تفاصيل مثيرة.. كارلوس غصن يتحدث عن كيفية هروبه من اليابان

كارلوس غصن

كيف تفاقم الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي؟

استمرار القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وإقليم تغيراي الشمالي

كيف ستكون حياة دونالد ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

كيف واجه ثلاثة أبطال مسلمين الهجوم المسلح في فيينا؟

الشابان التركيان، رجب طيب غولتكين وميكائيل أوزن
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين