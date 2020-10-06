رأي الجمهور

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كورونا وإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

Salma Al-Khudary Salma Al-Khudary

هذا ليس بحجر صحي،إنما حجر ترويجي للانتخابات، و إشعار الخصم المنافس بYحساس ما، كما أن تصريحات الفريق الطبي تخلط بين نتائج الفحص ونتائج ترمب السياسية!

Naim Alrayyan

الرئيس ترمب بعد خروجه من المستشفى ووصوله للبيت الأبيض يقف خالعا الكمامة رافضا للقانون، ومنطق العقل ومحاذير الصحة العامة، غير عابىء بنشر الفيروس أو صحة الآخرين. إن إصابته وهم، وقفته وكأنها إعلان النصر المبكر على العدو غير المرئي، الفيروس الذي أصاب وقتل الملايين حول العالم ولا يزال.

وعليه هذه الوقفة ستكون الوقفة التاريخية اللتي ستتذكرها الاجيال، وستؤرخ لبداية النهاية لمستقبل الرئيس ترمب السياسي، وتكون السبب الحاسم لهزيمته في الانتخابات الرئاسية القادمة.

Lahcen Oujdid

أنا قلت في سابق إنها تمثيلية وكذبة على المجتمع ، فهذا أسلوب استخدمه الصهاينة من أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يستريح ويستعد أكثر لسباق الانتخابات المقبلة ضد خصمه.

بو يمن بو يمن

إنفلونزا عادية؛ استغلت دعاية انتخابية وأخرى للمضاد العلاجي. وكما روج لنفسه القادة العظماء لا يظلون في غرف مغلقة.

مصر : إعدام ١٥ معارضًا سياسيًا

Salam Sham

(بلحة) بعد أن أصبح فرعون العصر و ظن نفسه أنه إله و بعد أن ترك مياه النيل و الغاز أصبح ليه مهمة جديدة و هي هدم المساجد و قتل الشعب المصري.

Khaled Obeid

لا حول ولا قوة الا بالله اعتقد أن إعدامهم حرية لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

Muna Rasmi

حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله.

ageed Moslih

نظام حكم فاشي مجرم يحكم مصر. كل طاغية إلى زوال.

رد شيخ الأزهر بالفرنسية على حديث ماكرون عن انعزالية الدين الإسلامي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهاجم ما سماها "الانعزالية الإسلامية"

Hamzeh Soboh

عندما تكون الإساءة من رئيس دولة يكون الرد من رئيس دولة، أما أن يتحسس الزعماء العرب كراسيهم ويتجاهلوا الإساءة فهذا استغراق في الذل والعار ولا غرابة في ذلك.

Abdullah Sauod

بارك الله فيك لم تقصر في الرد. والسؤال أين رد الحكام المسلمين وجامعة الدول العربية؟

Soy Kala

ليته غرد بالعربية و رد على السفاح السيسي في القتل وهدم بيوت الناس وقبل ذك و بعده الانقلاب الغاشم الذي أيده فيه.

محمد الزيود

الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بارك الله فيك وأكثر من أمثالك وجزاك الله خيرا.

خلود حسين

رد حكيم من شيخ الأزهر لكنه لا يكفي لابد للدول العربية ممثلة في جامعة الدول العربية من الرد بشكل مناسب على تصريحات الرئيس الفرنسي الصادمة.

اليمن

محمد المهري

أخبار عاجلة من محافظة المهرة/جمهورية اليمني/ عاجل الآن من قلب الحدث. هناك اشتباكات قائمة لأول مرة في محافظة #المهرة والأجهزة الأمنية تسعى للنيل من المعتدين.

نعيم الوردي

اليمن بحاجة لدعم إخوانه العرب. ساعدونا في حماية النساء والأطفال من الجوع والقتل.