النبي محمد.. لماذا لم يؤذّن الرسول للصلاة ولو لمرة واحدة في حياته؟

ويتمثل هذا النداء العظيم في "الأذان" الذي يعد بمثابة إعلام للمسلمين بدخول وقت الصلاة وتذكيرهم بتلبية نداء الحق.
ولكن هل سمعت من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذّن ولم لمرة واحدة في عمره؟ الإجابة هي لا، فما الحكمة من تركه صلى الله عليه وسلم للأذان طيلة حياته الشريفة؟
بداية، فإن الأذان الصحيح هو الذي علمه سيدنا محمد لأمته، وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفاه الله، وهو عبارة عن 15 جملة:
"الله أكبر.. الله أكبر، الله أكبر.. الله أكبر، أشهد أن إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر.. الله أكبر، لا إله إلا الله". وفي أذان الفجر فقط زيادة "الصلاة خير من النوم".
لكن لم يرد ولم يثبت عن سيدنا محمد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أذن للصلاة في مدة حياته الشريفة، وأنه عليه الصلاة والسلام أذَّن فقط لحفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما في أذنيهما عقب ولادتهما. لكنه لم يؤذن للصلاة.
وقد رجح أهل العلم حكم وعلل وأسباب عدة، لعدم أذان النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أوردته دار الإفتاء المصرية وموقع "إسلام ويب" وعلماء آخرون، فيما يلي:
فقد ذكر الإمام النووي في "المجموع"، أن النبي والخلفاء الراشدين من بعده وكبار العلماء من بعدهم، أمّوا ولم يؤذّنوا، لانشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته، وأما الإمامة فلابد لهم من صلاة.
ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة، لأذّنت". وكذلك اتفق الإمام الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" مع ما ذكره النووي.
وقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذّن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، وقد ضعف الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" رواية الأذان هذه، فقال: ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟
ولكن وُجد أنه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه: فأمر بلالا فأذن، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله أذّن أي أمر بلالا به، كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا؛ وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرًا به.
لذلك كله لم يؤذن، لأن لو فعل سيكون تأكيدا لذلك الفعل، وربما تقاتل الناس على ذلك العمل، فكان عدم أذانه هو تخفيف للأمة ورحمة بهم، وقال صلى الله عليه وسلم "إن المؤذنين يبعثون يوم القيامة أطول الناس أعناقًا".