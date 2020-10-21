البث الحي
تقارير

رأي الجمهور

21/10/2020
 

وفي إطار سعى الجزيرة مباشر  لتفعيل دور جمهورها وإطلاق  مزيد من مساحات التعبير عن الآراء والمشاركات المصورة والمكتوبة نطلق خدمة (آراء الجمهور ) ويمكنكم إرسال مشارتكم عبر الإيميل التالي: sharkna@aljazeera.net

 

 

 

المواطن العراقي مصطفى بشير العامري

  فأنا مواطن عراقي من مواليد ١٩٨٩، هاجرت في منتصف ٢٠٠٧ العراق إلى أورو با بسبب الحرب والوضع المأساوي واستقريت في هولندا بعد الغزو الأمريكي للعراق، وبعد أن تدهورت حاله العراق اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ودوليا بسبب الغزو.
 وبعد مرور أكثر من ١٨ سنة عن الوعود الأمريكية بتغير الوضوع المعيشي للعراق، وبعد إتهام العراق بإمتلاك أسلحة محرمة دوليا.
قررت جمع جميع الأدلة التي أن ما وقع بالعراق جرائم حرب ويجب محاكمة كل من تسبب في ارتكاب تلك الجرائم .

dadi

أنا أحب المنتخب الجزائري، وأدعمه في كل وقت.

 

وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا خلال المحادثات الأخيرة في موسكو حول وقف إطلاق النار-أرشيف

آرا
              
لماذا هذا العالم دائماً ضد الحق والعدل ،لو لم تحصل هذه المفاجع لما تجمع الأرمن في غاراباخ حيث كانت منطقة الحكم الذاتي بأغلبية أرمنية

 

Zaidalobidi
تعريف التّفكير الإبداعي، التّفكير الإبداعي هو النّظر إلى شيء ما بطريقة مختلفة وجديدة، وهو ما يُعرف بالتّفكير خارج الصّندوق، حيث يشتمل على التّفكير الجانبيّ أو القدرة على إدراك الأنماط غير الواضحة في أمر ما، كما يمتلك الناس المبدعون القدرة على إبتكار وسائل جديدة لحلّ المشكلات ومواجهة التّحديات، وملامسة الواقع وايجاد الحلول والسبل للوصول إلى أسمى مواقع النجاح

 

 

الريان عبد عبدالعزيز
أرجو من قناة الجزيرة مباشر  مزيد من الاهتمام بنشر القضية الأخلاقية التي تمثل ضمير المجتمع ومساعدة الأم المقهور من أجل طفلتها الصغيرة التي تم الاعتداء عليها في إلمانيا، فأنتم أفضل قناة للمواطن العربي المظلوم و الله الكلمات تخونني للحديث عن اغتصاب طفلة (4 اعوام) و تعذيبها و حقنها و أرهابها في روضة اطفال في ألمانيا وكون كما عهدناكم لا تخيبو أملي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)

تفاصيل مثيرة.. كارلوس غصن يتحدث عن كيفية هروبه من اليابان

كارلوس غصن

كيف تفاقم الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي؟

استمرار القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وإقليم تغيراي الشمالي

كيف ستكون حياة دونالد ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه