رأي الجمهور

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المواطن العراقي مصطفى بشير العامري

فأنا مواطن عراقي من مواليد ١٩٨٩، هاجرت في منتصف ٢٠٠٧ العراق إلى أورو با بسبب الحرب والوضع المأساوي واستقريت في هولندا بعد الغزو الأمريكي للعراق، وبعد أن تدهورت حاله العراق اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ودوليا بسبب الغزو.

وبعد مرور أكثر من ١٨ سنة عن الوعود الأمريكية بتغير الوضوع المعيشي للعراق، وبعد إتهام العراق بإمتلاك أسلحة محرمة دوليا.

قررت جمع جميع الأدلة التي أن ما وقع بالعراق جرائم حرب ويجب محاكمة كل من تسبب في ارتكاب تلك الجرائم .

dadi

أنا أحب المنتخب الجزائري، وأدعمه في كل وقت.

وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا خلال المحادثات الأخيرة في موسكو حول وقف إطلاق النار-أرشيف

آرا



لماذا هذا العالم دائماً ضد الحق والعدل ،لو لم تحصل هذه المفاجع لما تجمع الأرمن في غاراباخ حيث كانت منطقة الحكم الذاتي بأغلبية أرمنية

Zaidalobidi

تعريف التّفكير الإبداعي، التّفكير الإبداعي هو النّظر إلى شيء ما بطريقة مختلفة وجديدة، وهو ما يُعرف بالتّفكير خارج الصّندوق، حيث يشتمل على التّفكير الجانبيّ أو القدرة على إدراك الأنماط غير الواضحة في أمر ما، كما يمتلك الناس المبدعون القدرة على إبتكار وسائل جديدة لحلّ المشكلات ومواجهة التّحديات، وملامسة الواقع وايجاد الحلول والسبل للوصول إلى أسمى مواقع النجاح

الريان عبد عبدالعزيز

أرجو من قناة الجزيرة مباشر مزيد من الاهتمام بنشر القضية الأخلاقية التي تمثل ضمير المجتمع ومساعدة الأم المقهور من أجل طفلتها الصغيرة التي تم الاعتداء عليها في إلمانيا، فأنتم أفضل قناة للمواطن العربي المظلوم و الله الكلمات تخونني للحديث عن اغتصاب طفلة (4 اعوام) و تعذيبها و حقنها و أرهابها في روضة اطفال في ألمانيا وكون كما عهدناكم لا تخيبو أملي.