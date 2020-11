بعد إصابة ترمب بكورونا: ماذا ينص الدستور في حال عجزه عن أداء مهامه؟

وأضاف أنهما سيدخلان الحجر الصحي ويبدأن عملية العلاج على الفور.

وفي وقت سابق الخميس، خضع ترمب لفحص الكشف عن كورونا بعد تأكد إصابة مستشارته هوب هيكس بالفيروس.

وقال ترمب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" أن اختبار هيكس كانت نتيجته إيجابية"، مضيفا: "ذهبت للاختبار وسنرى ما سيحدث".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020