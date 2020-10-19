رأي الجمهور

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طفل فلسطيني يحمل علمه الوطني بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

عمرو ناهض عمر زقوت

الحصار المصري والإسرائيلي الواقع على أهل قطاع غزة وعلاقته بالتطبيع مع الكيان الصيهوني بات أمرا يستحق وقفة لذا أرجو أن يكون هناك برناج خاص بالقضية الفلسطينة والتعرف على رأي الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في القضايا التي يعانون منها ودراسة هذه المواضيع..

سمر صالح أبو حميدان

الحرب المفهوم الدموي المرير،المشاهد المؤلمة نتفاعل ونتأثر ونتعاطف مع الضحية عند الحدث وماذا بعد….؟؟ ثمن الحرب فاتورة لا تسدد إنها وظائف ذهبت ،دماء سالت، طفولة شاخت ، وأرض وبيت دمر … هل للحرب ثمن وتعويض؟؟ هل للحرب وقت وصلاحية تنتهي؟؟ نحتاج لوعي وإرتقاء بالإنسانية لنقف لا على حياد وسلبية ، بل تكافل مع الضحية ومعايشة….الألم بالقلب لتعمل اليد والعقل معا .

أسواق دمشق

صباح بديوي

قصيدة حبيبتي دمشق

الألم على ماجرى ويجري في سوريا الحبيبة

دفعني لأعبر عن واقع المأساة في قصيدة من

نحو ثلاثين بيتاً كتبتها عام ٢٠١٥ مطلعها

بكى بردى فسال الدمع مدرارا

والياسمين غدا في الحقل نيرانا

ومقابر الشهداء لا حدود لها

ومدارس الأطفال داراً لليتاما

حتى مساجد الله وكنائس الزيتون

باتت بلهيب الحرب أطلالاً

في الربوة الخضراء عسكر جندنا

يتصيدون شباب مستقبل الوطنا

والغوطة الغناء باتت مرتعاً

القاتلين معاً غرب وعربانا

فؤاد

انفجار قوي ومخيف .هز بيوت النمسا وتسبب في إنكسار زجاج النوافذ وحريق ضخم تسبب في حالة من الهلع وفرار الناس من بيوتهم

الحدود المغربية -الجزائربة

رجل عادي

الدرك الملكي بالسد القائم بمدار مطار وجدة بالمغرب المحادي للمنطقة الحدودية بين المغرب و الجزائر يقوم بمهامه بكل تفان و نزاهة فلقد عوقبت بمخالفة لاحتراق مصباح ضوء الوضع veilleuse. فهل وصلنا إلى مستوى الدول المتقدمة في تطبيق القانون و القضاء على جميع الخالفات؟