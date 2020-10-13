رأي الجمهور

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خالد سيد

أنا مواطن سوري مقيم في بلجيكا في مدينة كورتريك كنت أعمل لدى ورشة سيارة وأثناء العمل حصل حادثة معي و صار؛ لدي ديسك في عامود الفقري، وأوجاع في كتفي وذراعي منذو أكثر من شهر صاحب العمل أوقفني من العمل و ذهبت إلى نقابة العمل لي أبحث عن حقوقي و قلت لهم إني اتفقد عملي و أنا شخص مصاب أثناء العمل لدى ديسك في عامود الفقري ولكن مع آسف الشديد لم أجد إي حقوق في هذه موضع أرجو مساعدتي وشكرا و جزاكم الله كل خير.

عادل

فيسبوك تمنعني من عرض صورة فيها العلم الصيني؛ حيث قرأت خبر على يحمل عنوان: شركة صينية تهدي موظفيها آلاف السيارات الجديدة ثم قررت أن أشارك العنوان و الصورة المرفقة في القصة (story) ليتم منعي من نشرها فقمت بتغطية النجمة في العلم الصيني باللون الاحمر ثم قمت بإعادة نشرها فقبلت هذه المرة, و الأكثر غرابة أني نشرت صورة وفيها علم لدولة أخرى فقبلت دون تعديل.

علا

هناك فنان مصري جاء إلي النرويج من ،أربعه سنين و رغم عمره البالغ 55 عاما، تخرج من جامعة الفنون في النرويج بشهادة فنان. والأن يفتتح معرض في مدينه يوفيك بالنرويج.

كان الفن هو حلمه الذي أجل لسنوات عديده؛ قبل أن يأتي إلي النرويج كان مديرا لأكبر فنادق السعودية؛ أنه أيقونه في المثابره و العمل الجاد؛ إن الناس تستحق أن تلهم بمثل هذا الرجل. أرجو من قناة الجزيرة مباشر أن تتبني هذا الخبر

سالم الرواحي

الطفل السوري حسين هل بالإمكان أن أقدم مساعدة للطفل عن طريقكم.

آدم عسالي من تشاد

هل وباء كورونا حقيقي؟ أم أنه هو لعبة سياسية اخترعتها الدول الكبرى كأمريكا للتلاعب بالشعائر الإسلامية ومنع

الاسلام من صلاة الجماعة التي فيها كل الخير والحج والعمرة وتجمعات المذاكرة الدينية… الخ ففي نظري أنها لعبة سياسية ضخمة من تخطيط أمريكا وان كورونا شيئ خيالي لا يصدق فعندنا

في افريقيا وتحديداً تشاد نختلط اختلاطاً عجيباً ولا نلتزم بالوصايا الصحية ولا نرتدي الكمامات وكل أعداد الاصابة والوفيات عندنا كذبة مخترعة فقط ولا شيئ ولا مرض غير الملاريا اللتي هلكتنا.

ياسر ثابت

أعيش في هولندا منذ 20 سنة، و اتعرض للعنصرية من قبل الشرطة و القضاء

الهولندي، وتم اقتحم منزلي عدة مرات (صورت هذا بالموبايل)؛ اتصلت بالشرطة و لكن الشرطة ألقت القبض علي

لأنني أجنبي؛ قاموا بتعذيبي بالكهرباء و الضرب؛ اشتكيت للقضاء و لقيادة الشرطة؛ و منظمات أخرى و لكن لم يساعدني أحد .