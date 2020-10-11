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قصفها التحالف السعودي الإماراتي: أطفال مدرسة يمنية يدرسون في العراء (فيديو)

11/10/2020

ويدرس أكثر من 400 طالب وطالبة في المدرسة التي تفتقر إلى أبسط مقومات العملية التعليمية.

وبسبب النزاع المسلح المستمر في اليمن تتضرر المدارس جراء القصف، وتكون عرضة للهجمات الجوية والبرية المباشرة وغير المباشرة، لطرفي النزاع.

وقال أحد المدرسين إن المدرسة تعاني من وضاع مأساوي بسبب الحرب وما آلت إليه مباني المدرسة ما يشكل خطرا على الطلاب.

وعبر المدرس عن خوفه من سقوط المدرسة ما قد يعرض العديد من الطلبة إلى الموت المحقق.

وقالت إحدى المدرسات إن المدرسة مهدمة لكن ما زال الطلاب يأتون لمواصلة دروسهم، وأضاف يدرسون فوق الركام وفي العراء.

وتابعت حتى الآن يجري استخراج الألغام المحيطة بالمدرسة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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